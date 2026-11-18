Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου στην περιοχή Αλαπλί της Τουρκίας, όταν ένα μικρό κορίτσι έπεσε από ύψος περίπου οκτώ μέτρων την ώρα που έπαιζε τυφλόμυγα με τις φίλες του.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο DHA, το παιδί είχε δεμένα τα μάτια του και, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, προσέκρουσε σε μεταλλικά κάγκελα. Στη συνέχεια έχασε την ισορροπία του και έπεσε από τοιχίο αντιστήριξης.

Κατά την πτώση του, το κοριτσάκι προσγειώθηκε αρχικά πάνω σε κληματαριά, η οποία φαίνεται πως μείωσε την ορμή της πτώσης, και στη συνέχεια κατέληξε στο έδαφος.

Το παιδί μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις και νοσηλεία. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή.

Η δραματική στιγμή της πτώσης καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας πολυκατοικίας της περιοχής.