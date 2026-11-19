Ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη τηλεφωνικά σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στη συνάντηση των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας και αμφισβήτησε έντονα τις συνεχιζόμενες δαπάνες τους για τη στρατιωτική στήριξη του Κιέβου.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος λίγες ώρες αφότου ολοκλήρωσε τη συνάντησή του με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου, Βλαντίμιρ Πούτιν, και τον Κινέζο Πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, στη Σενζέν της Κίνας, τηλεφώνησε στο Βερολίνο απευθείας από το Air Force One και δήλωσε ότι ο Ρώσος ηγέτης αντιμετωπίζει σοβαρά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Τραμπ εξέφρασε έντονα τις σκέψεις του σχετικά με την παροχή επιπλέον 70 δισεκατομμυρίων σε βοήθεια προς την Ουκρανία από τη «Σύνοδο των Προθύμων», σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους αξιωματούχους, στους οποίους παρασχέθηκε ανωνυμία, προκειμένου να περιγράψουν ελεύθερα το γεγονός.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό.

«Ο Πούτιν θέλει ειρήνη»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ μιλούσε σε γενικές γραμμές και επεσήμανε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι πολλοί άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε αυτόν τον πόλεμο και ότι οι χώρες θα πρέπει να σταματήσουν να σπαταλούν χρήματα σε αυτόν, ανέφερε ένα πρόσωπο που βρισκόταν στην αίθουσα.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ακόμη στους ηγέτες ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να προχωρήσει σε διαπραγμάτευση για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία.

Πηγή: Politico