Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν την Πέμπτη, 16 Ιουλίου, όταν ένα φορτηγάκι έπεσε σε χαράδρα στο βόρειο τμήμα του Περού.

Το μοιραίο όχημα μετέφερε συνολικά 19 επιβάτες με προορισμό την περιοχή Σιουδάδ δε Ντιός, η οποία βρίσκεται κοντά στον δήμο Σαν Χουάν (περίπου 800 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας, Λίμα).

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), ο τοπικός αξιωματούχος του δήμου Σαν Χουάν, Ρικάρδο Τσιλόν, επιβεβαίωσε τον απολογισμό: «Καταγράψαμε 14 θανάτους και πέντε τραυματισμούς εξαιτίας της πτώσης οχήματος σε γκρεμό».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι ανάμεσα στα θύματα που έχασαν τη ζωή τους συγκαταλέγονται ο οδηγός του οχήματος, καθώς και ένα παιδί.

Συχνό φαινόμενο τα δυστυχήματα στους δρόμους των Άνδεων

Τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν μια τραγική, αλλά συχνή πραγματικότητα στο Περού. Οι κύριες αιτίες αυτού του φαινομένου εντοπίζονται στην κακή κατάσταση του οδικού δικτύου και των ίδιων των οχημάτων, στην απουσία επαρκών ελέγχων και στην ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας από τους οδηγούς.

Είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, μόνο την περασμένη χρονιά περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο οδικό δίκτυο του κράτους των Άνδεων.