Τον απόλυτο αιφνιδιασμό και τον πανικό που προκάλεσε ο ισχυρότατος διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα αποτύπωσε ο τηλεοπτικός φακός, καθώς η δόνηση των 7,2 Ρίχτερ σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης.

Συγκεκριμένα, ο σεισμός έπιασε στον «αέρα» τους παρουσιαστές της εκπομπής «Cero Táctica», η οποία προβάλλεται από το Venevisión, το κεντρικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας.

Οι τέσσερις τους (δύο άντρες και δύο γυναίκες) προσπάθησαν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους. Ένας εξ αυτών κρύφτηκε κάτω από το τραπέζι που βρισκόταν μπροστά τους, λίγο πριν σβήσουν τα φώτα.

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