Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Βενεζουέλα, μετά το χτύπημα δύο πολύ ισχυρών σεισμικών δονήσεων, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, το απόγευμα της Τετάρτης (τοπική ώρα). Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι δραματικός, με τουλάχιστον 164 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους και τους τραυματίες να ξεπερνούν τους 900. Οι Αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ώρες, καθώς τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), οι δύο ισχυρότατοι σεισμοί σημειώθηκαν με διαφορά μικρότερη του ενός λεπτού, με το επίκεντρο να εντοπίζεται περίπου 160 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας, Καράκας. Έκτοτε, η μετασεισμική δραστηριότητα είναι έντονη, έχοντας καταγράψει ήδη περισσότερες από 30 δονήσεις.

Ακτίδα Ελπίδας μέσα στα Ερείπια της Λα Γκουάιρα

Μέσα στο ζοφερό σκηνικό της καταστροφής, μια συγκλονιστική είδηση έφερε δάκρυα ανακούφισης. Στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, απλοί πολίτες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανά τρία μικρά παιδιά, τα οποία είχαν παγιδευτεί κάτω από τους τόνους τσιμέντου ενός κτηρίου που κατέρρευσε.

Οι εικόνες από τη διάσωσή τους κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, προσφέροντας ένα ισχυρό κύμα ελπίδας και αλληλεγγύης στους διασώστες, οι οποίοι συνεχίζουν να επιχειρούν κάτω από εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες και ανάμεσα σε ετοιμόρροπα κτήρια.

Διεθνής κινητοποίηση και συντονισμός με τον ΟΗΕ

Η υπηρεσιακή Πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, σε τηλεοπτικό της διάγγελμα επιβεβαίωσε την κρισιμότητα της κατάστασης, αναφέροντας ότι οι τραυματίες αγγίζουν πλέον τους 1.000. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ενεργοποίηση των ανώτατων πρωτοκόλλων ασφαλείας για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την καταγραφή των τεράστιων υλικών ζημιών.

Η διεθνής κοινότητα κινητοποιείται άμεσα για την ενίσχυση του έργου των τοπικών Αρχών. Η κ. Ροντρίγκες δήλωσε πως βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με ξένους ηγέτες και αξιωματούχους των Ηνωμένων Εθνών, επισημαίνοντας ότι εξειδικευμένες ξένες ομάδες διασωστών βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν για να συνδράμουν στις έρευνες εντοπισμού εγκλωβισμένων.

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