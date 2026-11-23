Σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται στην ουκρανική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, όπου εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν βρεθεί χωρίς ρεύμα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως άμεσο αποτέλεσμα των νέων ρωσικών επιθέσεων που έβαλαν στο στόχαστρο κρίσιμες υποδομές του ενεργειακού δικτύου της χώρας.

Σύμφωνα με τη σημερινή επίσημη ενημέρωση από τη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ενέργειας της Ουκρανίας, την DTEK, ο αριθμός των καταναλωτών που επηρεάζονται από τις διακοπές ρεύματος ξεπερνά τις 350.000. Οι εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν στις εγκαταστάσεις μεταφοράς και διανομής ενέργειας καθιστούν αδύνατη την ομαλή τροφοδοσία μεγάλου μέρους της περιοχής.

Τα τεχνικά συνεργεία της εταιρείας βρίσκονται ήδη επί ποδός, καταβάλλοντας προσπάθειες για την καταγραφή των ζημιών και τη σταδιακή επανασύνδεση των καταναλωτών στο δίκτυο. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη, καθώς η πίεση στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας παραμένει αυξημένη, δοκιμάζοντας τις αντοχές του συστήματος και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Η Ρωσία πραγματοποίησε επιθέσεις σε τέσσερις ενεργειακές εγκαταστάσεις τις τελευταίες δύο ημέρες, προκαλώντας ζημιές στον εξοπλισμό, πρόσθεσε η εταιρεία με ανακοίνωσή της που ανάρτησε στην εφαρμογή Telegram.

Στη πόλη Ζαπορίζια της νοτιανατολικής Ουκρανίας, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση η οποία έπληξε μια ιδιωτική κλινική που δεν λειτουργούσε, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Μιχαήλο Σεμίκιν.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε κατά την διάρκεια της νύχτας ένα ρωσικό διυλιστήριο στην νότια περιφέρεια του Ροστόφ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου του ουκρανικού στρατού, που αναρτήθηκε την εφαρμογή Telegram, υπέστησαν ζημιές μια μονάδα διύλισης και δεξαμενές πετρελαίου.