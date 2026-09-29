Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα των τελευταίων ημερών, με δεκάδες χιλιάδες θεατές να γεμίζουν το στάδιο.

Μετά το τέλος της βραδιάς, ωστόσο, εκτός από τα θετικά σχόλια για το show, άνοιξε και μια συζήτηση γύρω από την οργάνωση της εισόδου στον χώρο.

Στα social media, αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές έγιναν γνωστές μαρτυρίες ανθρώπων που υποστηρίζουν ότι αντιμετώπισαν σημαντικές καθυστερήσεις μέχρι να περάσουν τις εισόδους του ΟΑΚΑ.

Ορισμένοι ανέφεραν πολύωρη αναμονή και έντονο συνωστισμό, ενώ υπήρξαν και θεατές που υποστήριξαν ότι η συναυλία είχε ήδη ξεκινήσει όταν κατάφεραν να μπουν στο στάδιο.

Το ζήτημα παρουσιάστηκε και στην εκπομπή «Ρεπορτάζ Τώρα», όπου μεταφέρθηκαν σχετικές καταγγελίες για τη διαδικασία εισόδου. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, κάποιοι από τους θεατές είχαν στην κατοχή τους εισιτήριο, αλλά υποστήριξαν ότι δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν κανονικά τη συναυλία.

Παράλληλα, εξετάζεται αν σε ορισμένες περιπτώσεις τα προβλήματα που καταγράφηκαν συνδέονταν με εισιτήρια τα οποία είχαν αγοραστεί μέσω τρίτων ή μεταπωλητών. Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο βρίσκεται μεταξύ των ζητημάτων που αναφέρονται στις σχετικές συζητήσεις.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών από θεατές που υποστηρίζουν ότι υπέστησαν ταλαιπωρία ή δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν τη συναυλία, παρά το γεγονός ότι είχαν πληρώσει για την είσοδό τους.

Μέχρι στιγμής, οι συγκεκριμένες αναφορές αφορούν καταγγελίες και δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημη δικαστική εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, η συναυλία πραγματοποιήθηκε κανονικά, με την Άννα Βίσση να εμφανίζεται μπροστά σε ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ και το μεγαλύτερο μέρος του κοινού να παρακολουθεί το πρόγραμμα μέσα στο στάδιο.

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