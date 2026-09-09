Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Αντώνης Ρέμος ενόψει της μεγάλης επετειακής του συναυλίας για τα 30 χρόνια παρουσίας στην ελληνική μουσική σκηνή.

Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, ο αγαπημένος καλλιτέχνης είχε στο πλευρό του τη σύζυγό του, Υβόννη Μπόσνιακ, η οποία ταξίδεψε μαζί του για να τον στηρίξει σε αυτή τη σημαντική στιγμή της διαδρομής του.

Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε με φόντο τον Λευκό Πύργο και ο γνωστός καλλιτέχνης μεταξύ άλλων απάντησε στις αντιδράσεις που προκάλεσε το στήσιμο της σκηνής μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Αναλυτικότερα, όταν ρωτήθηκε για τις αρνητικές αντιδράσεις, αλλά και για το αν ο Δήμος Θεσσαλονίκης γνώριζε εξαρχής τον σχεδιασμό και το μέγεθος της εξέδρας, ο Αντώνης Ρέμος έδωσε τη δική του απάντηση.

«Όταν σχεδιάζεις μία παράσταση, όταν είναι επί χάρτου, τα σχέδια ωχριούν και είναι πολύ μικρά μπροστά στην πραγματικότητα. Εμείς, εννοείται ότι τίποτα δεν έγινε χωρίς τη γνώση του Δήμου. Όλα ήταν εις γνώση της αρχής και του Δήμου, και τα σχέδιά μας και όλα.

Ίσως τρόμαξε λίγο παραπάνω η αποτύπωση από το χαρτί στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα, ναι, όντως δείχνει να είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά αυτό της αξίζει. Δεν αξίζει τίποτα λιγότερο, όχι για τη γιορτή τη δική μου, αλλά για τη στιγμή που θα έρθουμε όλοι μαζί σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, στη συγκεκριμένη γωνιά της Θεσσαλονίκης, στο συγκεκριμένο μέρος που υπάρχει το σύμβολο της Θεσσαλονίκης.

Δεν θα άξιζε τίποτα λιγότερο, γιατί η μεγαλοπρέπεια πρέπει να φανεί σε όλα τα επίπεδα και με όλες τις τεχνικές που μπορώ να έχω. Εγώ θα προσπαθήσω να αναδείξω με τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικά τρόπο το μήνυμα ότι εδώ απόψε γιορτάζει η Θεσσαλονίκη με τα σύμβολά της, γιορτάζει η πόλη που ανέδειξε τον Αντώνη Ρέμο.

Γι’ αυτό, λοιπόν, τον λόγο ίσως να κακοφάνηκε με κάποιο τρόπο, αλλά πιστεύω ότι θα παρακαλέσω για άλλη μια φορά να μας κρίνετε τη Δευτέρα το πρωί. Θα ήθελα το Σάββατο βράδυ να δείτε, όσοι από εσάς συνεχίζετε –και πιστεύω ότι μπορεί και κάποιοι να συνεχίζετε– να επιμένετε ότι αυτό το πράγμα ήταν λάθος.

Συμφωνώ με κάποιους, λοιπόν, ότι διαφωνούμε, αλλά δημοκρατία είναι να μπορείς να ανέχεσαι και όχι να επιβάλλεις τη δική σου θέση. Απλά, αν δεν συμφωνείς, δεν πας. Έχεις τη δυνατότητα, με μια συγκατάβαση, να πεις ότι “ναι, την είδα και δεν μου άρεσε”, αλλά όχι να απαιτήσεις να ξηλωθεί η εξέδρα, να απαιτήσεις να μη γίνει αυτό που θέλεις εσύ. Αυτό θεωρώ ότι δεν είναι δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα θα σας τα πω τραγουδώντας», απάντησε ο Αντώνης Ρέμος.

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Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Αντώνης Ρέμος: Η απάντηση της παραγωγής στις αντιδράσεις για τη σκηνή στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου