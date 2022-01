H Queen Latifah μίλησε για τις κατηγορίες βιασμού που βαραίνουν τον Chris Noth

Η Queen Latifah απάντησε δημόσια στις κατηγορίες εναντίον του πρώην συμπρωταγωνιστή της στην τηλεοπτική σειρά «The Equalizer», Chris Noth.



Μετά την πρεμιέρα του «Sex and the City revival And Just Like That» τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Chris Noth, πρωταγωνιστής της σειράς, κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση από πολλές γυναίκες. Ο ηθοποιός έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες...

Περισσότερα στο govastileto.gr