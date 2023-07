Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Καταγγέλλει πως την χαστούκισε άνδρας από την ασφάλεια του Βίκτορ Γουεμπανιαμά

Αναίτια επίθεση από άνδρα της ασφάλειας του Βίκτορ Γουεμπανιαμά φέρεται να δέχτηκε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς σε εστιατόριο στο Λας Βέγκας. Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια και ο σύζυγός της πήγαν στο ίδιο εστιατόριο με αυτό που βρισκόταν ο μπασκετμπολίστας των Σαν Αντόνιο Σπερς.

Σύμφωνα με το TMZ, μόλις η 41χρονη τραγουδίστρια αντιλήφθηκε την παρουσία του Γάλλου φόργουορντ / σέντερ θέλησε να βγάλει μια φωτογραφία μαζί του.

Η Σπίαρς πήγε εκεί και τον "σκούντηξε" στην πλάτη, ωστόσο ο επικεφαλής της ασφαλείας των Σπερς την χτύπησε στο πρόσωπο με το χέρι του στην προσπάθειά του να την απωθήσει με αποτέλεσμα η τραγουδίστρια να πέσει κάτω.

Τότε η Σπίαρς σηκώθηκε και επέστρεψε στο τραπέζι της ενώ και ο άνθρωπος ασφαλείας πήγε στο τραπέζι της για να της απολογηθεί. Παρ' όλα αυτά δεν γλίτωσε τις συνέπειες, καθώς η ομάδα ασφαλείας της Σπίαρς έκανε καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα εις βάρος του άνδρα.

Britney Spears was allegedly assaulted after a member of Victor Wembanyama's security backhanded her in the face, per @TMZ pic.twitter.com/DADaX3qWkX