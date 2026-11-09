Η Χριστίνα Πολίτη αναφέρθηκε στην κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και στον Νίκο Καρβέλα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που έδωσε στη Μαρία Ηλιάκη στο πλατό του «Νωρίς Νωρίς».

Η Χριστίνα Πολίτη και η Άννα Βίσση υπήρξαν πολύ καλές φίλες, παρότι τον τελευταίο χρόνο φαίνεται να μην έχουν επαφές.

Αρχικά, η γνωστή δημοσιογράφος δήλωσε: «Δεν ξέρω. Αυτό μόνο εκείνοι το ξέρουν. Η ιστορία δείχνει ότι οι σχέσεις που είναι τεράστιες ξαναφτιάχνουν. Τώρα εκεί δεν μπλέκεις. Άστο να το δούμε σαν έργο. Ας γραφτεί κανένα τραγούδι γι’ αυτό».

Από τη μεριά της, η Μαρία Ηλιάκη είπε: «Εγώ επειδή είμαι πολύ Βίσση φαν, τους είχα στο μυαλό μου πολύ αγαπημένους αυτούς τους δύο. Κάπως μου έκατσε άσχημα. Εμένα μου έκανε εντύπωση πολύ όλο αυτό το outing. Δηλαδή είπα, σου είπα, μου είπες, ανακοινώσεις».

Πάνω σε αυτό, η Χριστίνα Πολίτη ανέφερε: «Είναι και η εποχή του outing νομίζω γενικά. Εγώ από ό,τι έχω δει στη ζωή μου όλα κάνουν τούμπες και κύκλους. Ειδικά αυτή την εποχή μπορεί να μη θυμάται κανείς και τίποτα αργότερα. Έχεις δει πόσο εύκολα το ένα επισκιάζει το άλλο και πόσες σχέσεις βλέπεις ανθρώπους τώρα που κάνουν κολλητή παρέα, οι οποίοι βριζόντουσαν είκοσι χρόνια».

Κλείνοντας, η Χριστίνα Πολίτη τόνισε: «Δεν μπλέκεις με τέτοια πράγματα. Κάθεσαι και παρατηρείς και λες ωραία, ποπ κορν. Όλα με ποπ κορν τα παρατηρώ, ακόμα και τα δικά μου».

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