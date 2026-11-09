Η Δούκισσα Νομικού συμπλήρωσε χθες τα 40 της χρόνια, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας δεκαετίας στη ζωή της. Η παρουσιάστρια και μοντέλο επέλεξε να γιορτάσει τα γενέθλιά της με ένα διαφορετικό τρόπο.

Μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, ανέβασε μια φωτογραφία με την εντυπωσιακή γενέθλια τούρτα της. Παράλληλα έκανε μια αναδρομή στη χρονιά που ολοκληρώθηκε, επιλέγοντας φωτογραφίες που αποτυπώνουν στιγμές τις οποίες ξεχωρίζει.

Στο φωτογραφικό υλικό περιλαμβάνονται εικόνες από την καθημερινότητά της, προσωπικές στιγμές και οικογενειακές αποδράσεις, αλλά και τρυφερά στιγμιότυπα με τα δύο παιδιά της, τα οποία έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή της.

Όπως αποκάλυψε, δεν ήταν στα σχέδιά της να υποδεχτεί τα 40 με μια μεγάλη γιορτή. Αντίθετα, προτίμησε να περάσει τη συγκεκριμένη ημέρα σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, κοντά στη φύση και έχοντας δίπλα της τους ανθρώπους που αγαπά.

«Κεφάλαιο 40. Όλοι μου λένε ότι είναι το πιο συναρπαστικό. Και έτσι ακριβώς το νιώθω. Έτσι το θέλω. Γι’ αυτή την αλλαγή δεν ήθελα πάρτι. Ήθελα χρόνο που κυλά αργά, φύση που σε ηρεμεί και τους λίγους που μένουν πάντα δίπλα μου. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για όλες τις ευχές σας, τις διάβασα μία μία. Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν», έγραψε στην ανάρτησή της.

Δείτε την ανάρτηση:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Doukissa Nomikou Theodoridi (@dutchesss_)

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