Σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Χρύσα Ρώπα, μιλώντας ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως μητέρα σε μια μονογονεϊκή οικογένεια, αλλά και για τα βιώματα που τη σημάδεψαν από τα παιδικά της χρόνια.

Η αγαπημένη ηθοποιός, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Breakfast@Star», αναφέρθηκε στα τραύματα που μπορεί να κουβαλά ένας άνθρωπος από την παιδική ηλικία, επισημαίνοντας πως η απόρριψη και η κακοποίηση συχνά επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο κάποιος αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τις σχέσεις του αργότερα στη ζωή.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν τα λόγια της για τον γιο της, με τον οποίο, όπως αποκάλυψε, διατηρεί μια σχέση απόλυτης ειλικρίνειας και επικοινωνίας.

Η ίδια εξήγησε πως ποτέ δεν έκρυψε από εκείνον τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις εμπειρίες της, χτίζοντας έναν ισχυρό δεσμό εμπιστοσύνης όλα αυτά τα χρόνια.

Η Χρύσα Ρώπα στάθηκε επίσης, στις προκλήσεις της μονογονεϊκής οικογένειας, τονίζοντας πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο να επωμίζεται μόνος του όλες τις ευθύνες της ανατροφής ενός παιδιού.

Παράλληλα, έστειλε ένα μήνυμα στήριξης προς όσους μεγαλώνουν μόνοι τα παιδιά τους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της βοήθειας και της αλληλεγγύης από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση παραδέχτηκε πως εκείνο που την πλήγωσε περισσότερο ήταν η απουσία του πατέρα του γιου της, μια απουσία που, όπως είπε, της δημιούργησε θυμό, αλλά και την ανάγκη να καλύψει μόνη της κάθε κενό. «Μου ήρθε μια οργή να καλύψω και δύο πατεράδες», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη δύναμη, αλλά και το βάρος που κουβάλησε όλα αυτά τα χρόνια ως μητέρα.

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