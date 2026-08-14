Την έντονη αγανάκτησή του για την κατάσταση που επικρατεί με τις πυρκαγιές στη χώρα εξέφρασε δημόσια οΔημήτρης Αλεξάνδρου, με αφορμή τη σύλληψη ενός 59χρονου στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε έξι φωτιές μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών.

Ο επιχειρηματίας παρακολούθησε τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση και θέλησε να τοποθετηθεί μέσω Instagram.

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο αναφέρθηκε τόσο στον συγκεκριμένο άνδρα, όσο και στο διαχρονικό ζήτημα των πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα κάθε καλοκαίρι, διευκρινίζοντας πως η τοποθέτησή του δεν αφορά την πολιτική.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σχολίασε με εμφανή αγανάκτηση το γεγονός ότι, ένας άνθρωπος που έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές για παρόμοιες πράξεις βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο μιας υπόθεσης εμπρησμών.

«Δεν ξέρω αν είναι τροφή για σκέψη, αν είμαστε τόσο πραγματικά ηλίθιοι που μας τα λένε φόρα παρτίδα στα μούτρα μας ότι τελικά ό,τι και να μας κάνουν, ό,τι και να μας περάσουν, εμείς είμαστε πρόβατα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις δηλώσεις του 59χρονου, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι βάζει φωτιές χρησιμοποιώντας χαρτοπετσέτες, χωρίς να έχει κάποιο συγκεκριμένο κίνητρο.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου εξέφρασε παράλληλα την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι το πρόβλημα των πυρκαγιών επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, ενώ έκανε λόγο και για τις ελλείψεις στον κρατικό μηχανισμό.

«Ξέρουμε ότι κάθε χρόνο το καλοκαίρι έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Φωτιές παντού και τις αφήνουμε να φτάσουν μέχρι τη θάλασσα. Τίποτα άλλο. Έχουμε καναντέρ από την εποχή του Παπαδόπουλου. Αυτό μόνο θα πω και τέλος», τόνισε.