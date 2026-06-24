Ο Δημήτρης Κοντολάζος παραχώρησε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη στο Happy Day και μίλησε τόσο για την πολυετή σχέση με τη σύζυγό του όσο και για τη δύσκολη σχέση με τη μεγάλη του κόρη, αποκαλύπτοντας πως οι δυο τους παραμένουν εδώ και χρόνια αποξενωμένοι.

Ο γνωστός τραγουδιστής ζει εδώ και 36 χρόνια στο πλευρό της συζύγου του, Καρολίνας, με την οποία έχουν αποκτήσει μία κόρη, τη Σοφία. Από τον πρώτο του γάμο έχει ακόμη μία κόρη, την Άντζυ, με την οποία, όπως έχει γίνει γνωστό κατά καιρούς, οι σχέσεις τους έχουν διαρραγεί πλήρως. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τελευταίων ετών, πατέρας και κόρη δεν διατηρούν πλέον καμία επικοινωνία, ενώ άνθρωποι από το περιβάλλον της οικογένειας έχουν αναφέρει πως το χάσμα ανάμεσά τους παραμένει αγεφύρωτο.

Πληροφορίες θέλουν τη ρήξη να ξεκίνησε εξαιτίας των δύσκολων σχέσεων που φέρεται να είχε η Άντζυ με τη δεύτερη σύζυγο του τραγουδιστή. Παρά τα όσα συνέβησαν, η μικρότερη κόρη του, Σοφία, είχε δώσει κανονικά το «παρών» στον γάμο της ετεροθαλούς αδελφής της.

Ο ίδιος, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής, επιβεβαίωσε πως δεν βρέθηκε στον γάμο της κόρης του, καθώς δεν είχε προσκληθεί. «Με τη γυναίκα μου είμαστε 36 χρόνια. Ο γάμος κρατιέται με την κατανόηση. Η κόρη μου δεν με κάλεσε στον γάμο της και δεν πήγα. Εγώ τους αγαπάω όλους, από εκεί και πέρα καλή ζωή να έχουν. Το παιδί σου είναι πάντα παιδί σου», είπε χαρακτηριστικά.

Η αποκάλυψη για την Ελένη Μενεγάκη

Ο Δημήτρης Κοντολάζος αναφέρθηκε και στη σχέση που είχε στο παρελθόν με την Ελένη Μενεγάκη, η οποία είχε βαφτίσει την κόρη του, Σοφία. Όπως αποκάλυψε, οι δυο τους έχουν πλέον χαθεί, ενώ εξέφρασε το παράπονό του γιατί, όπως είπε, δεν επικοινώνησε ποτέ με τη βαφτιστήρα της όλα αυτά τα χρόνια.

«Η Ελένη βάφτισε την κόρη μου, τη Σοφία. Κάναμε προσπάθειες επανασύνδεσης, αλλά οι άνθρωποι αλλάζουν. Δεν με νοιάζει για εμένα και την Καρολίνα, όμως θα μπορούσε να πάρει ένα τηλέφωνο τη Σοφία να δει πώς μεγάλωσε. Δεν νοιάστηκε. Σιγά σιγά απομακρυνθήκαμε. Ίσως μένει μακριά πια και δεν πιάνουν τα τηλέφωνα εκεί που είναι. Όταν έχουν την ανάγκη σου όλοι σε αγαπάνε, μα σαν πάρεις τον κατήφορο και οι φίλοι σε ξεχνάνε», ανέφερε με εμφανή πικρία.

govastiletto.gr -Δημήτρης Κοντολάζος: Η κουμπαριά με τη Μενεγάκη, η ρήξη στη σχέση με τη δεύτερη κόρη του και οι γυναίκες της ζωής του