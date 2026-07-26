Ο γάμος τους θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο, ενώ η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο οικογενειακό κτήμα του γαμπρού, με καλεσμένους μόνο στενούς συγγενείς και φίλους του ζευγαριού.

Η 35χρονη ηθοποιός και ο 36χρονος πρωταγωνιστής της σειράς «The Rookie» δημοσιοποίησαν τη σχέση τους το 2022, όταν ο Cody John ανέβασε στο Instagram μια κοινή φωτογραφία τους. Γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων. Πηγή είχε αναφέρει τότε ότι: «Η Emma αγαπά την προσωπικότητα του Cody. Είναι πολύ αστείος και περνούν πολύ όμορφα μαζί».

Το ίδιο πρόσωπο είχε επισημάνει ότι το ζευγάρι έκανε αργά βήματα στη σχέση του, κυρίως λόγω του γιου της ηθοποιού, του 5χρονου Rhodes, τον οποίο απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της, Garrett Hedlund.

Τον Ιούλιο του 2024, το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του μέσω Instagram, με την ηθοποιό να γράφει με χιούμορ: «Το ανεβάζω εδώ πριν το πει σε όλους η μαμά μου», δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στην οποία φαινόταν το μονόπετρό της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emma Roberts (@emmaroberts)

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