Αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερα προσβλητικό σχόλιο για την εξωτερική της εμφάνιση βρέθηκε η Φωτεινή Πετρογιάννη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η δημοσιογράφος της εκπομπής «Το Πρωινό» επέλεξε να μην αφήσει ασχολίαστο το κακόβουλο μήνυμα που δέχτηκε στο Instagram, το οποίο αφορούσε τα κιλά της με ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις: «Φωτεινή, ράψε λίγο το στόμα σου, σαν αγριογούρουνο έχεις γίνει. Θα σκάσεις από το φαΐ».

Η ίδια απάντησε με αφοπλιστικό χιούμορ και ειρωνεία, δημοσιεύοντας το σχόλιο μαζί με ζουμαρισμένη φωτογραφία του χρήστη και γράφοντας: «Φίλε μου, θα αδυνατίσω, ναι. Να είμαστε έτοιμοι και οι δυο για το fashion week στο Μιλάνο. Εσύ, ως πιο έμπειρος βέβαια, θα με κατευθύνεις».

Το body shaming

Πρόκειται για ακόμα ένα περιστατικό body shaming που αποδεικνύει πόσο εύκολα ξεπερνιούνται τα όρια στα social media. Η εξωτερική εμφάνιση και οι διακυμάνσεις του βάρους συνεχίζουν να γίνονται στόχος εύκολου και σκληρού κριτικού λόγου, υπενθυμίζοντας την ανάγκη για περισσότερη ενσυναίσθηση και σεβασμό στον ψηφιακό χώρο.

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