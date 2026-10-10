Μια ασυνήθιστη ανάρτηση έκανε η Τατιάνα Μπλάτνικ στα social media, αποκαλύπτοντας την περιπέτεια που περνάει με την υγεία της. Η ίδια δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται σε αναπηρικό αμαξίδιο, εξηγώντας πως ένας τραυματισμός στην πλάτη έχει περιορίσει σημαντικά τις μετακινήσεις της. Παρά τις συστάσεις των γιατρών για ξεκούραση και ακινησία, δεν θέλησε να λείψει από μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση, επιλέγοντας να παρευρεθεί με τη βοήθεια του αμαξιδίου.

«Έπαθα μία θλάση στην πλάτη. Οι οδηγίες των γιατρών είναι να προσπαθήσω να μην κινούμαι. Αλλά υπάρχει και έαν μέρος που είμαι αποφασισμένη να πάω απόψε, χάρη στη βοήθεια του αναπηρικού αμαξιδίου. Υποστηρίζω έναν σκοπό που είναι μέσα στην καρδιά μου και γιορτάζουμε 10 χρόνια του The Hellenic Initiative στο Λονδίνο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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