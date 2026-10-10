Συνελήφθησαν χθες το βράδυ, Παρασκευή (09/10), στην Καλαμαριά τρεις ανήλικοι, 16 και 13 ετών, κατηγορούμενοι για κλοπή και ληστεία σε βάρος συνομηλίκων τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα θύματα προσέγγισαν περιπολία του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων και κατήγγειλαν τη δράση τους.

Πώς έδρασαν οι ανήλικοι

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, αρχικά, οι κατηγορούμενοι απέσπασαν 20 ευρώ από έναν 15χρονο με τη μέθοδο της απασχόλησης, ενώ λίγο αργότερα άσκησαν σωματική βία σε έναν 12χρονο, χτυπώντας τον στο πρόσωπο, για να του πάρουν 12 ευρώ.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν άμεσα τους δράστες, οι οποίοι συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.