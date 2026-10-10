Ο Γιάννης Κουτράκης ξεκίνησε την ανάρτησή του σημειώνοντας: «Δουλεύω 31 χρόνια με τραγουδιστές. Τους θαυμάζω απεριόριστα, τους σέβομαι βαθειά και τους ζηλεύω που μπορούν μέσα σε λίγα λεπτά να μας βάλουν στον κόσμο τους και να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Επίσης μπορώ πλέον να αναγνωρίζω γρήγορα και σωστά τη διάθεση ενός τραγουδιστή όταν βρίσκεται επί τo έργον. Τί σκέφτεται την ώρα που τραγουδάει, αν τον ενοχλεί κάτι, στον ήχο του στα φώτα του. Είμαι ευγνώμων για όλα αυτά που έμαθα και εξακολουθώ να μαθαίνω δίπλα τους. Στο βίντεο παρακολουθούμε την Άννα να ερμηνεύει ίσως το καλύτερο τραγούδι που έγραψε ο Καρβέλας για εκείνη. Μόνο εκείνη ξέρει τι έχει συμβεί στα παρασκήνια, μόνο εκείνη μετουσιώνει την πίεση της, το άγχος της και τους φόβους της σε Τέχνη. Κλείνει τα μάτια και τραγουδάει για πάρτη της σχεδόν για ένα ολόκληρο λεπτό. Με κλειστά τα μάτια μπροστά σε 90.000 θεατές. Και αφού λέει τη δική της προσευχή, μετά τραγουδάει για εμάς. Να τους αγαπάτε τους τραγουδιστές. Είναι περίεργα όντα, αλλόκοτα».

Δείτε το βίντεο:

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Στη συνέχεια, τόνισε πως η Άννα Βίσση δημιούργησε μόνη της τον εαυτό της, όπως και πολλά μεγάλα ονόματα του χώρου, φέρνοντας ως παράδειγμα τη Μαρινέλλα, τον Γιώργο Μαζωνάκη και πολλούς ακόμη: «Βλέπεις αυτό το απόσπασμα και αναρωτιέσαι πώς μπορεί να υπάρχουν νοήμονες άνθρωποι που να λένε ότι την Βίσση την έφτιαξε ο Καρβέλας. Πόσο βάρβαρο για τους ανθρώπους της μουσικής και της Τέχνης να χρησιμοποιείται ο όρος “φτιάχνω”, λες και είναι καζανάκι ή ασανσέρ. Όχι κύριοι, την Βίσση την έφτιαξε η Άννα, όπως και τον Μαζωνάκη τον έφτιαξε ο Γιώργος, την Κάλλας η Μαρία, την Μαρινέλλα η Κίτσα, την Αλεξίου η Χαρούλα, τον Μάστορα ο Χρήστος, την Πρωτοψάλτη η Άλκηστις και την Μούσχουρη η Ιωάννα κοκ. Έτσι γινόταν πάντα και έτσι θα εξακολουθήσει να γίνεται».

«Η Βίσση εκπληρώνει την αποστολή της για αυτό που γεννήθηκε, υπηρετεί το αστέρι της και κάθε της κύτταρο πορεύεται προς το φως της. Και όπως έγραφε και ο Γιάννης Ρίτσος “Τό ξέρω πώς καθένας μονάχος πορεύεται στόν ἔρωτα, μονάχος στή δόξα καί στό θάνατο”», κατέληξε.

govastiletto.gr – Μίλτος Καρατζάς: «Η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα έχουν κάνει λάθη, επικεντρώθηκαν στις εντυπώσεις»