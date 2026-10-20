Ο Γιώργος Γιαννόπουλος βρέθηκε, το πρωί της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, στο «Happy Day» και αποκάλυψε μεταξύ άλλων στην Σταματίνα Τσιμτσιλή ότι βρίσκεται σε μια όμορφη περίοδο στη ζωή του, έχοντας σχέση.

«Είμαι πολύ καλά αυτή την περίοδο. Η σχέση μου είναι με τραγουδίστρια, όχι της πρώτης γραμμής. Αλλά έχει τεράστια φωνή. Γνωριζόμασταν χρόνια. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι άλλο», είπε αρχικά ο Γιώργος Γιαννόπουλος στον αέρα του Happy Day.

«Και η μοναξιά είναι καλή. Πρέπει να την αγαπάμε την μοναξιά. Αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου, μόνο του, πώς θα σε αγαπήσει ο άλλος;», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Στο ενδεχόμενο να ξανακατέβει υποψήφιος στις εκλογές, ο Γιώργος Γιαννόπουλος απάντησε: «Τώρα όχι, δεν θα ήθελα. Όχι δεν μου έκανε κακό. Δεν έχω μετανιώσει για τίποτα στη ζωή μου. Γιατί σε αυτό που είμαι τώρα, είμαι καλά».

Επίσης, ο ηθοποιός μίλησε για την μεγάλη επιτυχία της σειράς «Το Σόι σου» αλλά και για την θεατρική παράσταση «Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης» όπου πρωταγωνιστεί.

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