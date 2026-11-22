Σε γιορτινό κλίμα έχουν μπει ο Γιώργος Πατούλης και η σύζυγός του, Νάνσυ Κοιλού, καθώς προετοιμάζονται για τα φετινά Χριστούγεννα μαζί με τον γιο τους, περιμένοντας παράλληλα με χαρά και τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους.

Το πρωί της Κυριακής 22 Νοεμβρίου, ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από οικογενειακά στιγμιότυπα, δείχνοντας το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισαν στο σπίτι τους.

Στις φωτογραφίες διακρίνεται ο Γιώργος Πατούλης να έχει στους ώμους τον μικρό Νικόλαο, βοηθώντας τον να κρεμάσει ένα στολίδι, ενώ σε ένα ακόμη καρέ ποζάρει ευδιάθετος και χαμογελαστός στο πλευρό της συζύγου του.

«Καλή Κυριακή σε όλες και όλους! Η πιο όμορφη εποχή του χρόνου πλησιάζει! Στολίσαμε κι εμείς το δέντρο μας και ετοιμαζόμαστε οικογενειακά να υποδεχτούμε τον Δεκέμβριο! Με υγεία, αγάπη και όμορφες στιγμές σε κάθε σπίτι!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Πατούλης στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Patoulis (@giorgos.patoulis)

O ερχομός του γιου τους και η δεύτερη εγκυμοσύνη

Ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου τον Νοέμβριο του 2024, σε μια περίοδο που η σύζυγός του περίμενε ήδη το πρώτο τους παιδί.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2025, το ζευγάρι υποδέχτηκε τον γιο του, ο οποίος ήρθε να αλλάξει την καθημερινότητά τους και να γεμίσει το σπίτι τους με χαμόγελα. Για τον Γιώργο Πατούλη, ο ερχομός του μικρού αποτέλεσε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, καθώς έγινε πατέρας για δεύτερη φορά, έχοντας ήδη έναν μεγαλύτερο γιο, τον Αλέξανδρο, από τον προηγούμενο γάμο του με τη Μαρίνα Σταυράκη.

Πλέον, ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού ετοιμάζονται να μεγαλώσουν ακόμη περισσότερο την οικογένειά τους, καθώς περιμένουν το δεύτερο κοινό τους παιδί.

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