Κλέλια Πανταζή: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τον γάμο της με τον επιχειρηματία, Λευτέρη Τσάκαλο

Η Κλέλια Πανταζή μοιράστηκε το χαρμόσυνο γεγονός με τους διαδικτυακούς φίλους της στο Instagram, με κάποιες από τις αγαπημένες της στιγμές από αυτή την ημέρα.

Χαρακτηριστικά έγραψε στην ανάρτησή της: «8 χρόνια από το μεγαλύτερο και ομορφότερο πάρτι που έχουμε ζήσει!! 8 χρόνια οικογένεια!!! Happy anniversary buddy»!!

Σε συνέντευξή της, το 2022, είχε δηλώσει: «Είχα στο μυαλό μου να κάνω σε μικρή ηλικία οικογένεια. Τελικά γνώρισα τον άντρα μου στα 33. Μετά τη 2η εγκυμοσύνη το σώμα άλλαξε. Προσωπικά δε με ενοχλεί γιατί μέσα σε αυτό μεγάλωσα δύο ζωές».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Klelia Pantazi (@klelia_pantazi)

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