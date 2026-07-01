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Lifestyle

Κλέλια Πανταζή: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τον γάμο της με τον επιχειρηματία, Λευτέρη Τσάκαλο

Το ζευγάρι έχει δημιουργήσει μια όμορφη και πολυπληθή οικογένεια...
Βασίλης Κοντζεδάκης
01.07.2026 | 18:30 UPD:01.07.2026, 16:25
Κλέλια Πανταζή: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τον γάμο της με τον επιχειρηματία, Λευτέρη Τσάκαλο

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Η Κλέλια Πανταζή βίωσε, πριν 8 χρόνια, μια από τις πιο όμορφες, και σημαντικές, μέρες της ζωής της, αφού παντρεύτηκε τον Λεύτερη Τσάκαλο, την 1 Ιουλίου 2018.

Λίγο αργότερα, η οικογένειά τους μεγάλωσε, καθώς ήρθαν στη ζωή τους, οι τρεις καρποί του έρωτά τους, ο Μιχαήλ-Άγγελος, ο οποίος γεννήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2019, ο Αλέξανδρος-Ιωάννης, που γεννήθηκε στις 3 Ιανουαρίου 2022 και ο Άρης, που ήρθε στον κόσμο στις 17 Ιουλίου 2023.

Η Κλέλια Πανταζή μοιράστηκε το χαρμόσυνο γεγονός με τους διαδικτυακούς φίλους της στο Instagram, με κάποιες από τις αγαπημένες της στιγμές από αυτή την ημέρα.

Χαρακτηριστικά έγραψε στην ανάρτησή της: «8 χρόνια από το μεγαλύτερο και ομορφότερο πάρτι που έχουμε ζήσει!! 8 χρόνια οικογένεια!!! Happy anniversary buddy»!!

Σε συνέντευξή της, το 2022, είχε δηλώσει: «Είχα στο μυαλό μου να κάνω σε μικρή ηλικία οικογένεια. Τελικά γνώρισα τον άντρα μου στα 33. Μετά τη 2η εγκυμοσύνη το σώμα άλλαξε. Προσωπικά δε με ενοχλεί γιατί μέσα σε αυτό μεγάλωσα δύο ζωές».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Klelia Pantazi (@klelia_pantazi)

 

govastiletto.gr – Κλέλια Πανταζή – Λευτέρης Τσάκαλος: Σπάνια βραδινή εμφάνιση για το ζευγάρι

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