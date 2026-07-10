Μια σημαντική διεθνή επιτυχία σημείωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καθώς το νέο του άλμπουμ «Καμπάνες» έγραψε ιστορία στα αμερικανικά charts του Billboard.

Η δισκογραφική δουλειά, που αποτελεί έναν μουσικό φόρο τιμής στους ήχους και την παράδοση του Αιγαίου και κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο, έκανε είσοδο στο Billboard Top World Albums κατακτώντας τη 12η θέση.

Παράλληλα, έγινε το πρώτο άλμπουμ με ελληνόφωνο ρεπερτόριο που καταφέρνει να βρεθεί στη λίστα Billboard Top Album Sales, όπου έκανε ντεμπούτο στο Νο31.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής εξέφρασε τη συγκίνησή του για τη σημαντική αυτή διάκριση, τονίζοντας ότι η επιτυχία δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αλλά συνολικά την ελληνική μουσική και τον πολιτισμό της χώρας.

Όπως ανέφερε, αισθάνεται ιδιαίτερη περηφάνια που ένα ελληνικό άλμπουμ φτάνει σε ένα τόσο σημαντικό ορόσημο, ενώ ευχαρίστησε όλους όσους στήριξαν το συγκεκριμένο εγχείρημα.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή η ελληνική μουσική να συνεχίσει να ταξιδεύει και να βρίσκει ολοένα και περισσότερους ακροατές σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Οι επιτυχίες του «Καμπάνες» δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς την ημέρα της κυκλοφορίας του βρέθηκε στην κορυφή του Worldwide iTunes Chart στις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρίζοντας στον Κωνσταντίνο Αργυρό ακόμη ένα ορόσημο, ως τον πρώτο Έλληνα καλλιτέχνη που κατακτά την πρώτη θέση της συγκεκριμένης κατάταξης.

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