Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή επιφύλαξαν μια ευχάριστη έκπληξη στους θαυμαστές τους, ανακοινώνοντας το βράδυ της Παρασκευής 26/6, μέσα από ένα κοινό βίντεο στο Instagram, ότι θα συνεργαστούν την ερχόμενη χειμερινή σεζόν.

Οι δύο αγαπημένες τραγουδίστριες θα εμφανίζονται μαζί στη σκηνή του Nox, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον.

Στο βίντεο που ανέβασαν, ερμηνεύουν η μία τραγούδια της άλλης, αποκαλύπτοντας τη χημεία και το κέφι που τις ενώνει.

«Ωραία θα περάσουμε», λέει χαρακτηριστικά η Δέσποινα Βανδή, δίνοντας μια πρώτη γεύση από όσα θα ακολουθήσουν.

Δείτε το βίντεο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NOX ATHENS (@noxathens)

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