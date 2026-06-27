Η Rita Ora επέλεξε, για μια ακόμη φορά, την Ελλάδα, με τη διάσημη τραγουδίστρια να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στην Ύδρα, ένα από τους πιο κοσμοπολίτικους και ατμοσφαιρικούς προορισμούς της χώρας.

Η διεθνούς φήμης ποπ σταρ βρίσκεται στο νησί του Αργοσαρωνικού μαζί με τις φίλες της, επιλέγοντας να περάσει μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας. Η Ύδρα, με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της, τα γραφικά σοκάκια και την απουσία αυτοκινήτων, αποτελεί διαχρονικά αγαπημένο προορισμό προσωπικοτήτων από όλο τον κόσμο.

Η Rita Ora μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram φωτογραφίες από την παραμονή της στο νησί, αποκαλύπτοντας εικόνες από τις βόλτες της στα στενά της Ύδρας, τις στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική αισθητική του προορισμού, που για μια ακόμη φορά κερδίζει τις εντυπώσεις διεθνών celebrities.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα βρίσκεται στις επιλογές της τραγουδίστριας για τις καλοκαιρινές αποδράσεις της. Η Rita Ora έχει εκφράσει στο παρελθόν την αγάπη της για τη χώρα μας, ενώ φροντίζει να μοιράζεται συχνά με το κοινό εικόνες από τις ελληνικές διακοπές της.

Η παρουσία της στην Ύδρα έρχεται λίγες ημέρες μετά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στην Ευρώπη, με την ίδια να επιλέγει το ελληνικό καλοκαίρι για να γεμίσει τις μπαταρίες της, πριν επιστρέψει στις εμφανίσεις και τα μουσικά της σχέδια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη RITA ORA (@ritaora)

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