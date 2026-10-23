Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Σε νέα τροπή φαίνεται πως οδηγείται η κόντρα ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση. Όπως αποκαλύφθηκε το πρωί της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Happy Day», ο γνωστός δημιουργός απέστειλε νέο εξώδικο με το οποίο απαγορεύει στην τραγουδίστρια την κυκλοφορία της νέας της δισκογραφικής δουλειάς.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μόλις λίγες ώρες μετά την επανεμφάνιση της Άννας Βίσση στα social media. Το βράδυ της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου, η δημοφιλής καλλιτέχνιδα είχε μοιραστεί ένα στιγμιότυπο από την καθημερινότητά της στο Instagram, κρατώντας ήπιους τόνους εν μέσω της πολυσυζητημένης διαμάχης.

Διαβάστε τη συνέχεια στο govastiletto.gr

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Άννα Βίσση #Νίκος Καρβέλας