Σε νέα τροπή φαίνεται πως οδηγείται η κόντρα ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση. Όπως αποκαλύφθηκε το πρωί της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Happy Day», ο γνωστός δημιουργός απέστειλε νέο εξώδικο με το οποίο απαγορεύει στην τραγουδίστρια την κυκλοφορία της νέας της δισκογραφικής δουλειάς.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μόλις λίγες ώρες μετά την επανεμφάνιση της Άννας Βίσση στα social media. Το βράδυ της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου, η δημοφιλής καλλιτέχνιδα είχε μοιραστεί ένα στιγμιότυπο από την καθημερινότητά της στο Instagram, κρατώντας ήπιους τόνους εν μέσω της πολυσυζητημένης διαμάχης.

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