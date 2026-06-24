Η Oprah Winfrey αποκάλυψε μια άγνωστη ιστορία από το The Oprah Winfrey Show, όπου βοήθησε τη Whitney Houston να μην εκτεθεί δημόσια σε μια δύσκολη στιγμή της.

Μιλώντας στο Cannes Lions, είπε πως σε μια εμφάνιση της τραγουδίστριας στο The Oprah Winfrey Show το 2009, είχε συμβεί ένα περιστατικό στη σκηνή που θα μπορούσε να δημοσιοποιηθεί και να κάνει κακό στην καριέρα της, καθώς η γνωστή τραγουδίστρια έπεσε από τη σκηνή κατά την εμφάνισής της.

Γι’ αυτό η Oprah ζήτησε από το κοινό να μην ανεβάσει φωτογραφίες ή βίντεο από τη στιγμή αυτή, καθώς θα μπορούσε να βάλει τέλος στη καριέρα της τραγουδίστριας, λέγοντας ότι είχε εμπιστοσύνη στους θεατές της εκπομπής. Το κοινό τελικά τη σεβάστηκε και δεν κυκλοφόρησε υλικό.

Η ίδια, εξήγησε ότι η Whitney Houston βρισκόταν σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής της και ότι ένα τέτοιο συμβάν θα μπορούσε να την επηρεάσει πολύ αρνητικά.

«Η πρώτη συνέντευξη που έκανα μαζί της…ήταν ”καθαρή”, αλλά την ημέρα που ήρθε να εμφανιστεί μπροστά στο κοινό δεν ήταν και έπεσε από τη σκηνή», αποκάλυψε η παρουσιάστρια.

Η συνέντευξη του 2009 θεωρείται από τις πιο σημαντικές. Σε εκείνη τη συζήτηση είχε παραδεχτεί ότι η χρήση ναρκωτικών είχε γίνει μέρος της καθημερινότητάς της από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Μιλώντας για τις ουσίες, είχε περιγράψει τη δύσκολη πραγματικότητα που ζούσε, λέγοντας ότι υπήρχαν περίοδοι που η χρήση ήταν έντονη και συστηματική.

Είχε επίσης, μιλήσει για το πόσο δύσκολος ήταν ο εθισμός της, χαρακτηρίζοντάς τον «οδυνηρό», εξηγώντας ότι συχνά η χρήση γινόταν ένας τρόπος να κρύψει τον πόνο της και τα συναισθήματά της.

Η Whitney Houston είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες της με τον εθισμό και έφυγε από τη ζωή το 2012, σε ηλικία μόλις, 48 ετών.

Oprah claims she once sweet talked her audience into not releasing footage after Whitney Houston fell off the stage mid-performance https://t.co/NT86Enzl9R 🔗 pic.twitter.com/GQiHFVd1PV — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 23, 2026

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