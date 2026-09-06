Πάνος Μιχαλόπουλος: «Ναυάγησε» η μεγάλη τηλεοπτική επιστροφή του ηθοποιού

Ο ηθοποιός είχε δεχθεί πρόταση για να συμμετάσχει στη νέα ρομαντική κομεντί του Alpha, «Ραντεβού με την Ευτυχία», σε σενάριο και διασκευή του Πάνου Αμαραντίδη. Πρόκειται για μια συνεργασία που είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον ίδιο, αφού οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στην επιτυχημένη σειρά «Η ώρα η καλή». Μάλιστα, ο Πάνος Μιχαλόπουλος είχε επιβεβαιώσει ο ίδιος την πρόταση, λέγοντας ότι εμπιστεύεται απόλυτα τον Πάνο Αμαραντίδη και πως είχε δεχθεί να επιστρέψει ουσιαστικά για εκείνον.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Πάνου Μιχαλόπουλου μένει τελικά στα χαρτιά. Ο γνωστός ηθοποιός και η εταιρεία παραγωγής ξεκίνησαν επαφές για τη συμμετοχή του στη σειρά, όμως διαφώνησαν σε βασικούς όρους της συνεργασίας. Οι συζητήσεις δεν κατέληξαν σε συμφωνία και το ενδεχόμενο να τον δούμε στο «Ραντεβού με την Ευτυχία» απομακρύνεται.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μέχρι πολύ πρόσφατα η συμμετοχή του παρουσιαζόταν ως μια από τις μεγάλες ειδήσεις της νέας τηλεοπτικής περιόδου. Ο Πάνος Μιχαλόπουλος επρόκειτο να βρεθεί στο πλευρό της Ευγενίας Σαμαρά και του Μιχάλη Σαράντη, ενώ στο καστ έχουν αναφερθεί επίσης η Άννα Μάσχα, ο Κωστής Μπερικόπουλος και ο Ορέστης Χαλκιάς. Πάντως, η παραγωγή συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία της και η έναρξη των γυρισμάτων αναμένεται στο επόμενο διάστημα.

govastiletto.gr – Το απόλυτο τηλεοπτικό comeback: Ο Πάνος Μιχαλόπουλος επιστρέφει στη μυθοπλασία μετά από 20 χρόνια!