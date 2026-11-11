Πέτρος Ιακωβίδης: Η σέξι φωτογραφία με κοιλιακούς φέτες από τη βραδινή του προπόνηση

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Ο Πέτρο Ιακωβίδης λατρεύει τη γυμναστική και αφιερώνει αρκετό από τον ελεύθερο χρόνο του ώστε να κάνει τις αγαπημένες του προπονήσεις.
Ο αγαπητός τραγουδιστής γυμνάζεται συστηματικά και διατηρεί ένα καλλίγραμμο κορμί.
Συχνά ποστάρει εικόνες από τις προπονήσεις που κάνει και φυσικά από τα θεαματικά αποτελέσματα.
Μια από αυτές τις στιγμές ήταν και η χθεσινή, που απαθανάτισε με μια selfie το πώς έχουν διαμορφωθεί από τη σκληρή δουλειά που κάνει οι κοιλιακοί του.
Στη λεζάντα ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι πρόκειται για βραδινή προπόνηση.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
govastiletto.gr – Πέτρος Ιακωβίδης: Πρώτη φορά περιοδεία σε Αμερική, Καναδά και Αυστραλία