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Lifestyle

Πέτρος Ιακωβίδης: Η σέξι φωτογραφία με κοιλιακούς φέτες από τη βραδινή του προπόνηση

Ο τραγουδιστής γυμνάζεται συστηματικά και διατηρεί ένα καλλίγραμμο κορμί...
Βασίλης Κοντζεδάκης
11.11.2026 | 15:20 UPD:11.11.2026, 15:19
Πέτρος Ιακωβίδης: Η σέξι φωτογραφία με κοιλιακούς φέτες από τη βραδινή του προπόνηση

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Ο Πέτρο Ιακωβίδης λατρεύει τη γυμναστική και αφιερώνει αρκετό από τον ελεύθερο χρόνο του ώστε να κάνει τις αγαπημένες του προπονήσεις.

Ο αγαπητός τραγουδιστής γυμνάζεται συστηματικά και διατηρεί ένα καλλίγραμμο κορμί.

Συχνά ποστάρει εικόνες από τις προπονήσεις που κάνει και φυσικά από τα θεαματικά αποτελέσματα.

Μια από αυτές τις στιγμές ήταν και η χθεσινή, που απαθανάτισε με μια selfie το πώς έχουν διαμορφωθεί από τη σκληρή δουλειά που κάνει οι κοιλιακοί του.

Στη λεζάντα ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι πρόκειται για βραδινή προπόνηση.

 

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