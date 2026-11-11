Πέτρος Ιακωβίδης: Η σέξι φωτογραφία με κοιλιακούς φέτες από τη βραδινή του προπόνηση

Ο αγαπητός τραγουδιστής γυμνάζεται συστηματικά και διατηρεί ένα καλλίγραμμο κορμί.

Συχνά ποστάρει εικόνες από τις προπονήσεις που κάνει και φυσικά από τα θεαματικά αποτελέσματα.

Μια από αυτές τις στιγμές ήταν και η χθεσινή, που απαθανάτισε με μια selfie το πώς έχουν διαμορφωθεί από τη σκληρή δουλειά που κάνει οι κοιλιακοί του.

Στη λεζάντα ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι πρόκειται για βραδινή προπόνηση.

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