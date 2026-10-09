Η σημερινή μέρα είναι ξεχωριστή για τη Σία Κοσιώνη, αφού ο γιος της, Δήμος, έχει τα γενέθλιά του.

Η δημοσιογράφος θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς ακολούθους της, ανεβάζοντας στο Instagram, την Παρασκευή 9/10, ένα τρυφερό μήνυμα αφιερωμένο στον μικρό της, που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες χαρές της ζωής της.

«Χρόνια πολλά στον καλύτερο ταξιδιώτη και συνταξιδιώτη! Ως το τέλος του διαστήματος…», έγραψε χαρακτηριστικά η Σία Κοσιώνη, ανεβάζοντας μια φωτογραφία του γιου της, από παλαιότερο ταξίδι τους.

Ο Δήμος, καρπός του γάμου της με τον Κώστα Μπακογιάννη, γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2017 και σήμερα γίνεται 9 ετών. Από τότε που έγινε μητέρα, η παρουσιάστρια έχει μιλήσει αρκετές φορές για τον ξεχωριστό δεσμό που τη συνδέει με τον γιο της, αλλά και για το πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να περνά ποιοτικό χρόνο μαζί του, παρά τις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Η Σία Κοσιώνη και ο Κώστας Μπακογιάννης παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2017 στο Καρπενήσι και λίγους μήνες αργότερα υποδέχτηκαν τον γιο τους, ο οποίος ήρθε να συμπληρώσει την οικογενειακή τους ευτυχία.

Παρά τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και των δύο, η οικογένεια παραμένει σταθερή προτεραιότητά τους, με τη Σία Κοσιώνη να απολαμβάνει ιδιαίτερα τον ρόλο της μητέρας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sia Kosioni (@siakossioni)

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