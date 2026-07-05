Ξεχωριστή είναι η χθεσινή ημέρα για τον Θέμη Σοφό, καθώς είχε τα γενέθλιά του. Με αφορμή την ιδιαίτερη αυτή περίσταση, ο γνωστός δικηγόρος δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τη σύζυγό του, Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι μέσα στη θάλασσα, έχοντας στο φόντο ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα.

Στην ανάρτησή του, ο Θέμης Σοφός έγραψε: «Δύση και Ανατολή μαζί… με το θαυμαστικό του ήλιου και τη σκληρή ρέμβη της πέτρας και της θάλασσας… Βαθιά μες στο χρυσάφι του καλοκαιριού…», συνοδεύοντας τη δημοσίευση με τα hashtags #56years και #56seconds.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός μετρούν 15 χρόνια κοινής πορείας, έχοντας δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με τα τρία τους παιδιά. Παρά τις απαιτητικές επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, δεν χάνουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν όμορφες στιγμές μαζί.

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