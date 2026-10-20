Η Victoria’s Secret έχει συνδέσει το όνομά της με τη βιομηχανία των εσωρούχων και τα εντυπωσιακά fashion shows που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στον χώρο της μόδας.

Τα περίφημα «αγγελάκια», τα λαμπερά σκηνικά και οι εμφανίσεις κορυφαίων μοντέλων δημιούργησαν ένα ξεχωριστό θέαμα, που για χρόνια μονοπωλούσε το ενδιαφέρον του κοινού.

Στις 18 Οκτωβρίου 2026, το Victoria’s Secret Fashion Show επέστρεψε, συγκεντρώνοντας και πάλι τα βλέμματα.

Στην πασαρέλα βρέθηκαν γνωστά ονόματα του modeling, με την Kylie Jenner να ξεχωρίζει χάρη στην εμφάνισή της με το λεγόμενο Fantasy Bra, αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

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Πώς ξεκίνησε η Victoria’s Secret

Η Victoria’s Secret ιδρύθηκε το 1977 από τον Roy Raymond. Σύμφωνα με την ιστορία της ίδρυσής της, ο ίδιος ήθελε να δημιουργήσει ένα κατάστημα όπου οι άνδρες θα μπορούσαν να αγοράζουν εσώρουχα για τις συντρόφους τους χωρίς να αισθάνονται άβολα. Όπως είχε περιγράψει, στα συνηθισμένα καταστήματα οι πωλήτριες τον έκαναν να νιώθει ανεπιθύμητος.

Από ένα μικρό κατάστημα σε μια παγκόσμια επιτυχία

Παρά το ξεκίνημα με φιλοδοξίες, η επιχείρηση αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες και το 1982 εξαγοράστηκε από τον επιχειρηματία Leslie Wexner έναντι περίπου 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Υπό τη νέα ιδιοκτησία, η εταιρεία αναπτύχθηκε σημαντικά και εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες της αγοράς εσωρούχων.

Με τα χρόνια, η Victoria’s Secret δημιούργησε μια ξεχωριστή εικόνα γύρω από τη θηλυκότητα και την ομορφιά. Τα διάσημα μοντέλα της έγιναν το πρόσωπο του brand, ενώ οι επιδείξεις μόδας της μετατράπηκαν σε μεγάλα τηλεοπτικά και διαδικτυακά γεγονότα.

Η πώληση και η πτώση των πωλήσεων

Το 2020, η μητρική εταιρεία L Brands συμφώνησε να πουλήσει το 55% της Victoria’s Secret στην επενδυτική εταιρεία Sycamore Partners έναντι 525 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η L Brands θα διατηρούσε το υπόλοιπο 45%. Η συμφωνία, ωστόσο, ακυρώθηκε λίγους μήνες αργότερα, μέσα στην περίοδο της πανδημίας.

Την ίδια χρονιά, ο Leslie Wexner αποχώρησε από τη θέση του προέδρου της L Brands, ενώ η εταιρεία δεχόταν έντονη κριτική για την εικόνα και την εργασιακή κουλτούρα της. Η πτώση των πωλήσεων και οι αντιδράσεις του κοινού ενίσχυσαν την πίεση για αλλαγές.

Οι καταγγελίες για μισογυνισμό και παρενόχληση

Σημαντικές αποκαλύψεις ήρθαν στο φως μέσα από έρευνα των New York Times, η οποία δημοσιεύτηκε το 2020 με τίτλο «Angels in Hell: The Culture of Misogyny Inside Victoria’s Secret». Η έρευνα περιλάμβανε καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε μοντέλα και εργαζόμενους.

Στη συνέχεια, περισσότερα από 100 μοντέλα και άλλα πρόσωπα του χώρου της μόδας, υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή προς τον τότε Διευθύνοντα Σύμβουλο της Victoria’s Secret, John Mehas. Την πρωτοβουλία συντόνισε η οργάνωση Model Alliance.

Στην επιστολή αναφέρονταν, μεταξύ άλλων, περιστατικά προσβλητικών σχολίων για το σώμα των μοντέλων, εκφοβισμού, προβλημάτων με πληρωμές, χρήσης φωτογραφιών χωρίς άδεια και πιέσεων για γυμνές φωτογραφίσεις χωρίς αμοιβή.

Η έρευνα των New York Times ανέδειξε επίσης τον Ed Razek, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας, ως πρόσωπο που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, συνέβαλε στη διατήρηση μιας κουλτούρας μισογυνισμού και παρενόχλησης.

Ο ίδιος αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους αναληθείς ή παρερμηνευμένους.

Η Victoria’s Secret και η άρνηση να αλλάξει

Το 2016, ενώ το κίνημα #MeToo έφερνε στο προσκήνιο τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση, η Victoria’s Secret δυσκολευόταν να προσαρμοστεί στις αλλαγές της κοινωνίας. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζητούσαν μεγαλύτερη αποδοχή της διαφορετικότητας, εκπροσώπηση όλων των σωμάτων και περισσότερη συμπερίληψη στη μόδα.

Ωστόσο, ο Ed Razek, ένα από τα ισχυρά στελέχη της εταιρείας, δεν φαινόταν να συμμερίζεται αυτή την αλλαγή. Σε συνέντευξή του στη Vogue το 2018, δήλωσε ότι δεν θεωρούσε πως τα transgender μοντέλα είχαν θέση στο Victoria’s Secret Fashion Show. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και ο ίδιος ζήτησε αργότερα συγγνώμη.

Την ίδια περίοδο, η εταιρεία άρχισε να δέχεται όλο και μεγαλύτερη πίεση να αλλάξει στάση. Το 2019, το transgender μοντέλο Valentina Sampaio συμμετείχε σε καμπάνια της Victoria’s Secret, σε μια κίνηση που σηματοδότησε μια προσπάθεια για μεγαλύτερη εκπροσώπηση.

Η υπόθεση Jeffrey Epstein και οι σκιές γύρω από την εταιρεία

Η πορεία της Victoria’s Secret προς την ανανέωση της εικόνας της συνοδεύτηκε από αποκαλύψεις που ξεπέρασαν τα όρια της μόδας και έφεραν στο προσκήνιο τις σχέσεις ισχυρών προσώπων με τον Jeffrey Epstein.

Το 2019, η στενή σχέση του Leslie Wexner, ιδρυτή και επικεφαλή της τότε μητρικής εταιρείας L Brands, με τον Epstein βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Ο τελευταίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα και αργότερα κατηγορήθηκε για εκτεταμένη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.

Ο Epstein είχε διαχειριστεί επί χρόνια οικονομικές υποθέσεις του Wexner, ενώ η σύνδεσή του με τον επιχειρηματία και τον ευρύτερο κύκλο του προκάλεσε ερωτήματα για την πρόσβαση που διέθετε σε ισχυρά πρόσωπα και χώρους της μόδας.

Παράλληλα, μαρτυρίες και δημοσιεύματα έφεραν στο προσκήνιο καταγγελίες για την εκμετάλλευση νεαρών γυναικών, αναδεικνύοντας τους κινδύνους που μπορεί να κρύβονται πίσω από τη λάμψη της βιομηχανίας του θεάματος.

Ο Wexner αποχώρησε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της L Brands το 2020, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε την εγκληματική δράση του Epstein.

Η υπόθεση, ωστόσο, άφησε ένα βαθύ αποτύπωμα στη δημόσια εικόνα της εταιρείας, η οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει όχι μόνο την ανάγκη αλλαγής της αισθητικής της, αλλά και τα ερωτήματα που προέκυψαν γύρω από το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε.

Naomi Campbell – Το top model του οίκου και η σχέση με τον Epstein

Σύμφωνα με έγγραφα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, η Naomi Campbell επικοινωνούσε με τον Jeffrey Epstein από το 2003 έως το 2016, τόσο πριν, όσο και μετά την καταδίκη του το 2008, για σεξουαλικό αδίκημα σε βάρος ανήλικης.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν περισσότερες από 25 σελίδες με σημειώσεις, e-mail και μηνύματα σχετικά με τηλεφωνήματα, συναντήσεις και μετακινήσεις με το ιδιωτικό αεροπλάνο του Epstein.

Αρχικά, η επικοινωνία τους φαίνεται να είχε επαγγελματικό χαρακτήρα. Σε e-mail του 2005, η Campbell ζητούσε συνάντηση για τη συλλογή μαγιό που ετοίμαζε για τη Victoria’s Secret.

Αργότερα, η επικοινωνία τους φαίνεται να έγινε περισσότερο κοινωνική, καθώς το μοντέλο φέρεται να τον προσκαλούσε σε εκδηλώσεις, όπως το πάρτι γενεθλίων της στις Κάννες και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις μόδας.

Το όνομα της Campbell εμφανίζεται επίσης σε καταθέσεις δύο ατόμων που έχουν αναφέρει ότι υπήρξαν θύματα του Epstein. Σύμφωνα με όσα περιγράφονται, οι δύο γυναίκες φέρονται να την είχαν συναντήσει σε πάρτι στην κατοικία του χρηματοδότη. Σε μία από τις περιπτώσεις, ο Epstein φέρεται να υποσχέθηκε σε μία γυναίκα εργασία στη Victoria’s Secret, λέγοντας ότι γνώριζε τη Naomi Campbell.

Η ίδια η Campbell έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ένιωσε «αηδία» όταν έμαθε για τα εγκλήματα του Epstein και ότι στηρίζει τα θύματά του.

REVEALED: How Naomi Campbell and Mick Jagger lived the high life with Epstein https://t.co/H6z1kosNQg — Daily Mail (@DailyMail) February 6, 2026

Θα επιστρέψει η Victoria’s Secret στις παλιές της δόξες;

Παρά την κρίση, η Victoria’s Secret δεν εξαφανίστηκε από την αγορά.

Η πανδημία και τα lockdowns επιτάχυναν αλλαγές στη λειτουργία της, ενώ η εταιρεία περιόρισε τον αριθμό των καταστημάτων της και ανανέωσε όσα διατήρησε.

Τα γνωστά πόστερ με τα «αγγελάκια» άρχισαν να απομακρύνονται από τα καταστήματα, καθώς το brand επιδίωκε να προβάλλει μια πιο σύγχρονη εικόνα, δίνοντας έμφαση στην ποικιλομορφία και στην αποδοχή.

Η αλλαγή αφορούσε τόσο την αισθητική, όσο και τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία, επικοινωνούσε με το κοινό της.

Το βέβαιο είναι ότι η εταιρεία προσπαθεί να αφήσει πίσω της μια περίοδο έντονης κριτικής και να προσαρμοστεί σε μια εποχή όπου οι καταναλωτές δίνουν μεγαλύτερη σημασία όχι μόνο στα προϊόντα, αλλά και στις αξίες που εκφράζει ένα brand.

Govastiletto.gr – Victoria’s Secret Fashion Show 2026: Τα «αγγελάκια» επέστρεψαν – Οι στιγμές που έκλεψαν την παράσταση