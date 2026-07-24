Κατηγορηματικά αντίθετος με το ενδεχόμενο επαναφοράς της 13ης σύνταξης εμφανίστηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι Open, ο κ. Στουρνάρας χαρακτήρισε «τρέλα» μια τέτοια πρόταση, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου είδος παροχές δεν αντικρίζονται από παραγωγικότητα ούτε από τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο, εγκυμονώντας τον κίνδυνο να οδηγήσουν ξανά τη χώρα σε δύσκολες καταστάσεις.

Απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα, ο κ. Στουρνάρας υπενθύμισε το πλαίσιο του νέου Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο θέτει αυστηρή οροφή δαπανών.

Όπως εξήγησε, για να προχωρήσει οποιαδήποτε επιπλέον παροχή, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν ληφθεί μέτρα μόνιμης αύξησης των εσόδων ή να έχουν μειωθεί άλλες δαπάνες, ώστε να δημιουργηθεί ο απαιτούμενος χώρος στον προϋπολογισμό.

Παράλληλα, ο διοικητής της ΤτΕ χαρακτήρισε «θαύμα» την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως έχει προσκληθεί στην Αργεντινή τον ερχόμενο Νοέμβριο για να μιλήσει για το ελληνικό παράδειγμα.

Τόνισε ότι η διεθνής οικονομική κοινότητα αναγνωρίζει αυτή την επιτυχία, καθώς η Ελλάδα όχι μόνο παρέμεινε στο ευρώ —κόντρα στις προβλέψεις του 80% των αναλυτών το 2012 και το 2015— αλλά πλέον αναπτύσσεται ταχύτερα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και μειώνει συστηματικά το δημόσιο χρέος της.

Τέλος, ο κ. Στουρνάρας τάχθηκε κατά της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πολιτική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Σημείωσε ότι η πάγια θέση της Τράπεζας της Ελλάδος είναι οι εκλογές να διεξάγονται στο τέλος της τετραετίας, όπως ορίζει το Σύνταγμα, ώστε να μην περιορίζεται ο ωφέλιμος χρόνος της εκάστοτε κυβέρνησης, ενώ απηύθυνε έκκληση προς τα πολιτικά κόμματα για επίδειξη συναίνεσης και υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων.

Στην ίδια συνέντευξη στο τηλεοπτικό κανάλι Open, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος τοποθετήθηκε και σε μια σειρά από άλλα κρίσιμα ζητήματα.

Για τη βιωσιμότητα των συντάξεων και το ασφαλιστικό

Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τις συντάξεις και τις αποδοχές των συνταξιούχων, τονίζοντας ότι τα μέτρα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των μνημονίων εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος για πάρα πολλά χρόνια.

Παράλληλα, επισήμανε τη σημασία των επαγγελματικών ταμείων και του κεφαλαιοποιητικού πυλώνα (ΤΕΚΑ).

Για την ακρίβεια, τον πληθωρισμό και τον ανταγωνισμό

Αναφερόμενος στα αίτια της ακρίβειας, σημείωσε ότι πρέπει να εξεταστεί πού πάσχει ο ανταγωνισμός στην ελληνική αγορά, αφήνοντας αιχμές για την πιθανή ύπαρξη επαγγελμάτων που παραμένουν στην πράξη κλειστά και στρεβλώνουν τις τιμές.

Για τα Μνημόνια και τις Ιστορικές Ευθύνες Υποστήριξε ότι τα μνημόνια ήταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, επισημαίνοντας πως η χώρα έφτασε σε αυτά λόγω της επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής των προηγούμενων ετών που εκτίναξε το χρέος.

Τόνισε πως η πραγματική καταστροφή θα ήταν η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ και αναγνώρισε ότι η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πήρε γενναία μέτρα με πολιτικό κόστος για να σώσει τη χώρα.

Για την κριτική του Αλέξη Τσίπρα

Απαντώντας στις αιτιάσεις και την κριτική του πρώην πρωθυπουργού προς το πρόσωπό του, ο Γιάννης Στουρνάρας χαρακτήρισε «αστεία» τα όσα λέγονται, υπογραμμίζοντας την θεσμική του ανεξαρτησία, για την οποία —όπως ανέφερε— κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Για τις σχέσεις του με τον Αντώνη Σαμαρά

Ανέφερε ότι διατηρεί πολύ καλές προσωπικές σχέσεις με τον Αντώνη Σαμαρά αλλά και με άλλους πολιτικούς, σχολιάζοντας την επικαιρότητα με χιούμορ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι δουλειά του κεντρικού τραπεζίτη να σχολιάζει ενδεχόμενες πολιτικές κινήσεις.