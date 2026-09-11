Σε περαιτέρω υποβάθμιση των προβλέψεών του για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου το 2026 προχώρησε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), αποτυπώνοντας την έντονη αβεβαιότητα που προκαλούν οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις.

Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του Οργανισμού, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου εκτιμάται πλέον ότι θα υποχωρήσει κατά 5,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (περίπου 6%), έναντι της προηγούμενης εκτίμησης για μείωση 4%.

Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε ταχεία εξάντληση των διεθνών αποθεμάτων, τα οποία μόνο κατά τον Αύγουστο μειώθηκαν κατά 3,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, περιορίζοντας δραματικά τα διαθέσιμα «μαξιλάρια» ασφαλείας, την ώρα που το σύστημα διύλισης λειτουργεί στα όριά του.

Παράλληλα, ο IEA αναθεώρησε προς τα κάτω και τις εκτιμήσεις του για την παγκόσμια ζήτηση, βλέποντας πτώση κατά 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα για το 2026 (από 1,6 εκατομμύριο στην προηγούμενη πρόβλεψη), καθώς οι ιστορικά υψηλές τιμές των καυσίμων συμπιέζουν την κατανάλωση.

Παρά την κάμψη της ζήτησης, η ταχύτερη μείωση της προσφοράς κρατά την αγορά υπό πίεση, με τον Οργανισμό να υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία και να μεταθέτει την πλήρη αποκατάσταση των πετρελαϊκών ροών από τον Περσικό Κόλπο για το 2027.