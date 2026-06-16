Το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή είναι εξαιρετικά ευρύ, καθώς συνδυάζει κοινωνικά μέτρα ανακούφισης, φορολογικές/μισθολογικές ρυθμίσεις και μια σκληρή δέσμη μέτρων κατά του παράνομου τζόγου.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το νομοσχέδιο έχει εμπλουτισθεί με δύο βελτιωτικές αλλαγές και πέντε νέες προσθήκες.

Συγκεκριμένα οι νέες διατάξεις προβλέπουν:

Οι 7 νέες προσθήκες (Μετά τη Διαβούλευση)

Υβριδικά αυτοκίνητα: Παρατείνεται έως 1/1/2027 η οριζόντια έκπτωση 50% στο τέλος ταξινόμησης (καταργείται το σύστημα βάσει ρύπων).

Επιπλέον, υβριδικά με εκπομπές ≤75 γρ. CO2​/χλμ. που εισήχθησαν μεταξύ 1/11/2025 και 31/5/2026 και είναι αταξινόμητα, κερδίζουν έκπτωση 75%.

Προσωπική διαφορά στο Δημόσιο: Από 1η Ιουλίου 2026, περίπου 1.500 υπάλληλοι συγκεκριμένων φορέων (κυρίως νέοι διορισμένοι μετά τον Μάρτιο του 2023) θα δουν την προσωπική τους διαφορά να ενσωματώνεται στις τακτικές αποδοχές τους (έως 300 ευρώ), αποκαθιστώντας μισθολογικές ανισότητες.

Ακουστικά βαρηκοΐας Μαθητών: Η κρατική παροχή για προμήθεια ακουστικών σε μαθητές με προβλήματα ακοής ορίζεται ως ακατάσχετη και ανεκχώρητη.

Δάνεια σε Ελβετικό φράγκο: Παρατείνεται έως 30/9/2026 το πρόγραμμα προστασίας για τη μετατροπή των δανείων σε ευρώ με σταθερό επιτόκιο και δόση.

Αύξηση ακατάσχετου: Το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών αυξάνεται στα 1.600 ευρώ για κάθε είδους χρέη (Δημόσιο και Τράπεζες).

Hub εναλλακτικών επενδύσεων (Hedge Funds / Private Equity): Θεσπίζεται ειδικό φορολογικό πλαίσιο για την προσέλκυση ξένων διαχειριστών κεφαλαίων στην Αθήνα.

Η παρουσία γραφείων υποστήριξης εδώ δεν θα σημαίνει «μεταφορά φορολογικής κατοικίας» του fund στην Ελλάδα.

Όσοι μεταφέρουν στο εξής τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, υπαγόμενοι στο καθεστώς εισερχόμενων εργαζομένων του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, με χρονικό όριο τα 7 έτη και εφόσον απασχολούνται από ελληνική οντότητα με λειτουργικά έξοδα τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ ετησίως, θα έχουν συντελεστή 5% αποκλειστικά για τις αμοιβές πρόσθετης απόδοσης (carried interest / performance fees) των στελεχών διαχείρισης.

Διασύνδεση στοιχηματικών με ΑΑΔΕ: Η ΕΕΕΠ θα στέλνει υποχρεωτικά ανά τρίμηνο τα στοιχεία των διακομιστών (servers) των νόμιμων online στοιχηματικών εταιρειών στην ΑΑΔΕ για αυστηρό έλεγχο των αποδιδόμενων φόρων.

Ενεργειακή κρίση, στέγαση & ιδιωτικό χρέος (800 εκατ. €)

Ιδιωτικό χρέος & εξωδικαστικός

Το ελάχιστο όριο οφειλής για ένταξη στον Εξωδικαστικό πέφτει στις 5.000 ευρώ (από 10.000).

Δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης άλλων ακινήτων του οφειλέτη.

Ρύθμιση παλαιών χρεών (έως το τέλος του 2023) σε έως 72 δόσεις.

Άρση κατάσχεσης λογαριασμού με προκαταβολή 25% της οφειλής και ρύθμιση του υπολοίπου.

Ενέργεια & αγρότες

Αγροτικό Πετρέλαιο: Απευθείας έκπτωση στην αντλία (απαλλαγή ΕΦΚ) μέσω ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

Επέκταση του φθηνού Τιμολογίου ΓΑΙΑ και στους νέους αγρότες.

Οικογένειες & ευάλωτοι

Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Η καθιερωμένη ενίσχυση Νοεμβρίου για συνταξιούχους/ευάλωτους αυξάνεται στα 300 ευρώ (από 250).

Οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας θα λαμβάνουν το επίδομα των 300 ευρώ από την ηλικία των 60 ετών (αντί για 65).

Στέγαση & Airbnb

Επιστροφή ενοικίου: Διευρύνονται τα κριτήρια ώστε να καλύπτεται το 85% των μισθωτών.

Διπλό ενοίκιο σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές της περιφέρειας (χωρίς εισοδηματικά κριτήρια).

Μπλόκο στο Airbnb: Απαγορεύονται οι νέες άδειες βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Α’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Λανσάρισμα του προγράμματος «Κατασκευάζω – Νοικιάζω» (Build to Rent) με φορολογικά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις.

Το νομοσχέδιο μετατρέπει τους ελεγκτές της ΕΕΕΠ για τον παράνομο τζόγο σε ειδικούς ανακριτικούς υπαλλήλους και αυξάνει τις οργανικές θέσεις της Αρχής από 80 σε 110.

Μισθολογικές & λοιπές διατάξεις

Ειδικές μισθολογικές ρυθμίσεις: Εξορθολογισμός στο προσωπικό της Προεδρίας της Κυβέρνησης, της Προεδρίας της Δημοκρατίας, των Αρχιερέων (ενοποίηση αμοιβών/κατάργηση πρόσθετων), καθώς και μισθολογική ωρίμανση δικαστικών λειτουργών (ακόμα κι αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις προαγωγής).

Αιγιαλοί & παραλίες: Χρήση drones/τεχνολογίας για εξ αποστάσεως διαπίστωση παραβάσεων, αναδιάρθρωση επιτροπών και ειδικές ρυθμίσεις στήριξης για επιχειρήσεις σε περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία “Daniel”.

Ληξιπρόθεσμα ρεύματος: Εισάγεται μηχανισμός όπου το Υπουργείο Οικονομικών θα εξοφλεί απευθείας τους απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, βεβαιώνοντας στη συνέχεια την οφειλή στη φορολογική αρχή.