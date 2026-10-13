Στην τελική ευθεία βρίσκεται το νέο πακέτο στήριξης για τη θέρμανση, με τις τελευταίες πληροφορίες να δείχνουν ότι προκρίνεται πρόσθετη επιδότηση 35 λεπτών ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, την ώρα που η τιμή εκκίνησης εκτιμάται ότι μπορεί να διαμορφωθεί κοντά στο 1,60 ευρώ το λίτρο ή ακόμη χαμηλότερα.

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στην αγορά.

Παράλληλα, το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά περίπου 20%, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει και σε μεγαλύτερη προκαταβολή για τους δικαιούχους.

Προκρίνεται η επιδότηση των 35 λεπτών

Το σενάριο των 35 λεπτών ανά λίτρο φαίνεται να κερδίζει έδαφος έναντι της χαμηλότερης ενίσχυσης των 25 λεπτών, η οποία θα περιόριζε λιγότερο την τελική τιμή.

Αντίθετα, απομακρύνεται η επιλογή επιδότησης 55 λεπτών, καθώς θεωρείται σημαντικά ακριβότερη για τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ υπάρχει η εκτίμηση ότι οι διεθνείς τιμές ενέργειας μπορεί να υποχωρήσουν το επόμενο διάστημα.

Οι σχετικοί υπολογισμοί γίνονται με βάση εκτιμώμενη τιμή πετρελαίου θέρμανσης περίπου στα 1,96 ευρώ το λίτρο πριν από τη νέα παρέμβαση.

Στην τιμή αυτή έχει ήδη συνυπολογιστεί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών που εφαρμόζεται στο diesel κίνησης, εκ των οποίων τα 15 λεπτά προέρχονται από κρατική επιδότηση και τα υπόλοιπα 5 λεπτά από έκπτωση των διυλιστηρίων.

Η πρόσθετη ενίσχυση των 35 λεπτών θα υπολογιστεί πάνω σε αυτή τη βάση, χωρίς να αφαιρούνται εκ νέου τα ίδια ποσά.

Κοντά στο 1,60 ευρώ η τιμή εκκίνησης

Με δεδομένη και την τελευταία αποκλιμάκωση των τιμών στην αγορά, η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται ότι μπορεί να κινηθεί γύρω από τα 1,55 έως 1,60 ευρώ το λίτρο.

Ωστόσο, δεν πρόκειται να υπάρχει ενιαία τιμή σε όλη τη χώρα.

Στα νησιά και σε απομακρυσμένες περιοχές, το τελικό κόστος αναμένεται υψηλότερο εξαιτίας των μεταφορικών και των διαφορετικών εμπορικών πολιτικών που εφαρμόζουν οι προμηθευτές.

Παράλληλα, ακόμη και με την επιδότηση, η φετινή εκκίνηση παραμένει ακριβότερη από την περσινή, όταν η τιμή είχε κινηθεί περίπου στο 1,13 ευρώ το λίτρο.

Για μια ενδεικτική αγορά 1.000 λίτρων, με τιμή μεταξύ 1,55 και 1,60 ευρώ, το συνολικό κόστος διαμορφώνεται από 1.550 έως 1.600 ευρώ, έναντι περίπου 1.130 ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Χωρίς αίτηση η έκπτωση στην αντλία

Η συγκεκριμένη επιδότηση θα εφαρμόζεται απευθείας μέσω της αλυσίδας διάθεσης, ώστε το όφελος να περνά στην τελική τιμή πώλησης.

Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής δεν θα χρειάζεται να υποβάλει αίτηση για να λάβει τη συγκεκριμένη έκπτωση.

Η σχετική διάταξη που έχει ψηφιστεί προβλέπει επιδότηση για τις ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθούν από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου.

Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης, ο τρόπος επιμερισμού της μεταξύ Δημοσίου και διυλιστηρίων και οι λεπτομέρειες εφαρμογής θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση.

Η συνέχιση του μέτρου μετά το τέλος Οκτωβρίου θα επανεξετάζεται ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια.

Αυξάνεται κατά 20% το επίδομα θέρμανσης

Παράλληλα με την επιδότηση στο πετρέλαιο, σχεδιάζεται και αύξηση κατά περίπου 20% του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν προβλέπεται αλλαγή στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Εφόσον εφαρμοστεί οριζόντια η αύξηση κατά 20%, το ελάχιστο ποσό του επιδόματος θα αυξηθεί από τα 100 στα 120 ευρώ, ενώ το γενικό ανώτατο όριο από τα 800 στα 960 ευρώ.

Για περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, το ανώτατο ποσό των 1.000 ευρώ μπορεί να φτάσει στα 1.200 ευρώ, ενώ το υψηλότερο όριο των 1.200 ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί έως τα 1.440 ευρώ.

Τα τελικά ποσά θα εξαρτηθούν από την υπουργική απόφαση, το είδος θέρμανσης, τα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού και τις καιρικές συνθήκες της κάθε περιοχής.

Μεγαλύτερη προκαταβολή στους δικαιούχους

Αύξηση αναμένεται και στην προκαταβολή του επιδόματος.

Για τους παλαιούς δικαιούχους εξετάζεται προσαύξηση κατά 20% του ποσού που αντιστοιχεί στο 60% του περσινού επιδόματος.

Έτσι, για παράδειγμα, ένας δικαιούχος που έλαβε πέρυσι 500 ευρώ θα μπορούσε να λάβει προκαταβολή 360 ευρώ αντί για 300 ευρώ.

Για τους νέους δικαιούχους, η προκαταβολή εξετάζεται να αυξηθεί από το 50% στο 60% της βάσης υπολογισμού που θα καθοριστεί με τη νέα απόφαση.

Η πρώτη πληρωμή αναμένεται μέσα στον Δεκέμβριο, ενώ οι αιτήσεις θα υποβάλλονται και φέτος μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση.

Η τελική προθεσμία δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, ωστόσο εκτιμάται ότι θα τοποθετηθεί στις αρχές Δεκεμβρίου.

Πίεση από τις αυξήσεις και σε φυσικό αέριο και ρεύμα

Η ανάγκη για αυξημένη στήριξη δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν καταγράψει σημαντική άνοδο σε ετήσια βάση, ενώ αυξημένο εμφανίζεται και το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος και στερεών καυσίμων.

Η κυβέρνηση εξετάζει συνεπώς ένα ευρύτερο πλαίσιο στήριξης, το οποίο θα προσαρμόζεται ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών στην αγορά ενέργειας.

Οι συζητήσεις στις Βρυξέλλες

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα επιχειρεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ευελιξία για τη χρηματοδότηση μέτρων ενεργειακής στήριξης.

Η ελληνική πλευρά επιδιώκει την επέκταση της ενεργειακής ρήτρας, ώστε να μπορεί να καλύπτει όχι μόνο επενδύσεις σε υποδομές αλλά και στοχευμένες ενισχύσεις προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Εφόσον υπάρξει συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα δημιουργηθούν μεγαλύτερα περιθώρια για συνέχιση ή ενίσχυση των μέτρων στήριξης και το 2027.