Το κοντέρ του Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται να γράψει… τετραψήφιο αριθμό!

Ο CR7 είναι πλέον 19 γκολ μακριά από το ποδοσφαιρικό έβερεστ!

O 41χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ σκόραρε για δεύτερο σερί παιχνίδι με την Αλ Νασρ, έφτασε τα 981 γκολ καριέρας και πλέον μπήκε στην τελική ευθεία για να αγγίξει το ασύλληπτο ορόσημο των 1000 γκολ, το οποίο πλέον δεν είναι μακρινό όνειρο.

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