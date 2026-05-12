Σαρωτικούς ελέγχους μέσω του συστήματος «ΜΙΔΑ» (Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων) ξεκινά η κυβέρνηση, θέτοντας αυστηρά περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση επιδομάτων και κοινωνικών παροχών. Στόχος είναι η δίκαιη κατανομή των πόρων και ο εντοπισμός όσων εμφανίζουν χαμηλά εισοδήματα, ενώ διαθέτουν σημαντική ακίνητη ή κινητή περιουσία.

Ο «ψηφιακός ελεγκτής» της περιουσίας

Το σύστημα «ΜΙΔΑ» δεν θα περιορίζεται πλέον μόνο στον έλεγχο των δηλωθέντων εισοδημάτων (Ε1). Θα πραγματοποιεί διασταυρώσεις σε πραγματικό χρόνο με:

Ακίνητη Περιουσία (Ε9): Η αντικειμενική αξία των ακινήτων γίνεται καθοριστικός παράγοντας.

Τραπεζικές Καταθέσεις: Εξετάζεται το ύψος των αποταμιεύσεων.

Κινητά Περιουσιακά Στοιχεία: Σκάφη αναψυχής, πολυτελή αυτοκίνητα και δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία μπαίνουν στο κάδρο.

Ποια επιδόματα επηρεάζονται

Η νέα στρατηγική αφορά μια ευρεία γκάμα παροχών, με τις κυριότερες να είναι:

Επίδομα Παιδιού (Α21): Εισάγονται για πρώτη φορά αυστηρά όρια στην αξία της ακίνητης περιουσίας, πέρα από το εισοδηματικό πλαφόν.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Επαναξιολόγηση των δικαιούχων με βάση τη συνολική περιουσιακή εικόνα.

Επίδομα Στέγασης: Εντατικοποίηση των ελέγχων για την ιδιοκτησία άλλων κατοικιών.

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ): Διατήρηση των εκπτώσεων στο ρεύμα μόνο για όσους πληρούν το σύνολο των κριτηρίων.

Το τέλος της «τεχνητής» φτώχειας

Η εφαρμογή του συστήματος αποσκοπεί στον περιορισμό του φαινομένου όπου φορολογούμενοι με μηδενικά εισοδήματα αλλά πολυτελή διαβίωση απορροφούν πόρους που προορίζονται για τους πραγματικά ευάλωτους. Στο εξής, η διασύνδεση των βάσεων δεδομένων της ΑΑΔΕ, του ΕΦΚΑ και των τραπεζών καθιστά σχεδόν αδύνατη την απόκρυψη της πραγματικής οικονομικής ισχύος.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με την ορθή συμπλήρωση του Ε9 και του Ε1, καθώς οποιαδήποτε ανακρίβεια ή παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε αυτόματη απόρριψη της αίτησης ή ακόμη και σε αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από το κράτος.