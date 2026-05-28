Αμφιβολίες ακόμη και για το αν η ονομασία «ΕΛΑΣ», που φέρει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, μπορεί να εγκριθεί από τον Άρειο Πάγο εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι το όνομα “ΕΛΑΣ” περνάει από τον Άρειο Πάγο, είπε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ. Και πρόσθεσε: «Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και προεδρικά διατάγματα που απαγορεύουν την ανακήρυξη κόμματος που παραπέμπει σε εθνικά σύμβολα και ταυτίζονται με την πατρίδα, τη σημαία κλπ.».

Ο ίδιος πρόσθεσε σκωπτικά ότι ίσως οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού να το… ξέχασαν: «Μιλάμε για τους συνεργάτες του -είπε- που πήγαν στη Μέρκελ και ξέχασαν τον φάκελο στο ξενοδοχείο, πολύ πιθανόν να τους διέφυγε». Παράλληλα, στάθηκε στο κόστος της εκδήλωσης παρουσίασης του νέου κόμματος στο Θησείο, κάνοντας λόγο για μια «φανταστική σκηνοθετικά έναρξη, πολύ ακριβή».

«Πρέπει να ξόδεψε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για αυτό και καλό είναι τώρα που έχει κάνει ένα κόμμα που δεν έχει κρατική επιχορήγηση να έρθει να μας πει και πού βρήκε τα λεφτά» είπε, προσθέτοντας πως «το Ινστιτούτο δεν μπορεί να πληρώσει προεκλογικές συγκεντρώσεις, απαγορεύεται από τον νόμο».

Μάλιστα, ο ίδιος έστρεψε τα βέλη του και στο όνομα του κόμματος, σχολιάζοντας πως είναι κατά τη γνώμη του φρικτό και παραπέμπει στην Ελληνική Αστυνομία.

