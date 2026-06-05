Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναμένεται να είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να έχει καταλήξει στην επιλογή του για την κομβική θέση που αφορά τον κομματικό σχεδιασμό ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Η τυπική επικύρωση της απόφασης αναμένεται να γίνει κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ την προσεχή Τετάρτη, ενώ η μετακίνησή του από το υπουργείο Μεταφορών δημιουργεί αλυσιδωτές εξελίξεις στο κυβερνητικό σχήμα.

Η απόφαση του πρωθυπουργού έρχεται μετά από μια περίοδο εσωτερικών διεργασιών για το πρόσωπο που θα αναλάβει την οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος και τον συντονισμό των κομματικών δυνάμεων σε όλη τη χώρα.

Κυρανάκης: Από το υπουργείο Μεταφορών στην πρώτη γραμμή του κομματικού μηχανισμού

Η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική σύμφωνα με τη Ν.Δ., καθώς πρόκειται για ένα ακόμη βήμα πολιτικής αναβάθμισης μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο σημερινός αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών είχε αναλάβει το χαρτοφυλάκιο σε μια δύσκολη συγκυρία, μετά τις έντονες κοινωνικές και πολιτικές πιέσεις που ακολούθησαν την τραγωδία των Τεμπών.

Στο Μέγαρο Μαξίμου αξιολογούν θετικά την πορεία του στο υπουργείο, εκτιμώντας ότι προχώρησαν κρίσιμες παρεμβάσεις στον σιδηρόδρομο και τις αστικές συγκοινωνίες.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της θητείας του προωθήθηκαν μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των μεταφορών, την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, τη βελτίωση της λειτουργίας του μετρό και την εφαρμογή νέων κανόνων οδικής ασφάλειας.

Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι ο πρωθυπουργός θεωρεί πως ο κ. Κυρανάκης ανταποκρίθηκε στους στόχους που του είχαν τεθεί και μπορεί πλέον να αναλάβει έναν διαφορετικό, περισσότερο πολιτικό και οργανωτικό ρόλο στο κόμμα.

Ο στόχος της ανασυγκρότησης της ΝΔ ενόψει εκλογών

Με την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή της κομματικής προετοιμασίας της Νέας Δημοκρατίας εν όψει εκλογών όποτε αυτές γίνουν..

Βασική του αποστολή θα είναι η ενεργοποίηση των κομματικών οργανώσεων σε ολόκληρη τη χώρα, η ενίσχυση της επαφής με την κοινωνική βάση της παράταξης και η προετοιμασία του μηχανισμού για τις πολιτικές μάχες που ακολουθούν.

Στο έργο αυτό θα πλαισιωθεί από στελέχη με μακρά εμπειρία στον κομματικό σχεδιασμό και τη λειτουργία της ΝΔ, ενώ ήδη προγραμματίζονται περιοδείες και εξορμήσεις σε περιφέρειες της χώρας με τη συμμετοχή κυβερνητικών και κομματικών στελεχών.

Η επιλογή του σηματοδοτεί και μια προσπάθεια ανανέωσης του κομματικού προσώπου, με τον πρωθυπουργό να επενδύει σε ένα στέλεχος νεότερης γενιάς που έχει ήδη διαγράψει διαδρομή τόσο στην ΟΝΝΕΔ όσο και στη Βουλή.

Οι επιπτώσεις στην κυβέρνηση και τα επόμενα βήματα

Η ανάληψη της γραμματείας της ΝΔ σημαίνει ότι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα αποχωρήσει από το υπουργείο Μεταφορών αμέσως μετά την εκλογή του. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε ανανεωμένες παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα, καθώς θα πρέπει να καλυφθεί η θέση του αναπληρωτή υπουργού.

Παράλληλα, εκκρεμεί και η πλήρωση του κενού που έχει δημιουργηθεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά την αποχώρηση του Νίκου Ταγαρά, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια για περιορισμένες αλλά ουσιαστικές διορθωτικές κινήσεις από τον πρωθυπουργό.

Στο κυβερνητικό παρασκήνιο συζητείται επίσης το ενδεχόμενο επιστροφής στελεχών σε κυβερνητικές θέσεις, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.

Η επιλογή Κυρανάκη δεν αποτελεί μόνο μια εσωκομματική μετακίνηση. Αντιθέτως, σηματοδοτεί τον τρόπο με τον οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχεδιάζει την επόμενη φάση της πολιτικής και κομματικής προετοιμασίας της ΝΔ, συνδέοντας την ανανέωση του κομματικού μηχανισμού με τις αναγκαίες προσαρμογές στο κυβερνητικό σχήμα.

Η μάχη του σταυρού και η νέα κομματική αποστολή

Παρά την ανάληψη των καθηκόντων του ως γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την εκλογική του περιφέρεια στον Νότιο Τομέα Αθηνών, όπου εξελέγη για πρώτη φορά το 2019 και ανανέωσε την κοινοβουλευτική του θητεία το 2023.

Έτσι, θα κληθεί να συνδυάσει τον απαιτητικό ρόλο του επικεφαλής του κομματικού μηχανισμού με τη διεκδίκηση της επανεκλογής του στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Η συγκεκριμένη επιλογή δεν είναι πρωτοφανής για τη Νέα Δημοκρατία.

Αντίστοιχη πορεία είχαν ακολουθήσει στο παρελθόν ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος το 2004 υπήρξε ο πρώτος αιρετός γραμματέας του κόμματος από την Κεντρική Επιτροπή, καθώς και ο Λευτέρης Ζαγορίτης το 2009.