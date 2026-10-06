Ο Χρήστος Νικολόπουλος, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς και μουσικούς της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, παρουσιάζει, μαζί με τους συνεργάτες του, μια ξεχωριστή συναυλία με τίτλο «Τα τραγούδια της ξενιτιάς», στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης για τα 40 χρόνια δράσης του «Μέλαθρον Οικουμενικός Ελληνισμός».

Μαζί του στη σκηνή θα βρεθούν τέσσερις καταξιωμένοι ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού, ο Κώστας Μακεδόνας, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Στέλιος Διονυσίου και η Ελεάννα Παπαϊωάννου, σε μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στην ξενιτιά, τον αποχωρισμό, τη νοσταλγία και την παντοτινή σχέση του Έλληνα με την πατρίδα του.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στις 20:00, στην αίθουσα «Αντιγόνη» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού – Ελληνικός Κόσμος, χωρητικότητας 1.000 ατόμων.

Η βραδιά είναι αφιερωμένη σε όλους εκείνους που κάποτε σήκωσαν μαντήλια αποχαιρετισμού και δάκρυσαν στους μεγάλους αποχωρισμούς. Σε εκείνους που έφυγαν, σε εκείνους που έμειναν πίσω και σε όσους εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να βιώνουν την ξενιτιά και την απόσταση από την πατρίδα και τους αγαπημένους τους.

Μέσα από τα διαχρονικά τραγούδια του ελληνικού λαϊκού και έντεχνου ρεπερτορίου, ο Χρήστος Νικολόπουλος και οι συνεργάτες του θα δημιουργήσουν μια μουσική διαδρομή γεμάτη μνήμες και συναισθήματα, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο το ελληνικό τραγούδι αποτύπωσε διαχρονικά την εμπειρία της μετανάστευσης και του αποχωρισμού.

Η συναυλία αποτελεί την κορυφαία στιγμή της επετειακής εκδήλωσης του «Μέλαθρον Οικουμενικός Ελληνισμός», το οποίο συμπληρώνει 40 χρόνια δράσης, προσφοράς και παρουσίας στον χώρο του Οικουμενικού Ελληνισμού.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης θα έχει ο δημοσιογράφος Νικόλαος Βαφειάδης, ενώ τα κείμενα της βραδιάς θα διαβάσει ο ηθοποιός Γιώργος Γιαννόπουλος.

Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό ο γνωστός σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής και η ηθοποιός Μιμή Ντενίση, οι οποίοι έχουν διατελέσει αμφότεροι πρόεδροι του «Μελάθρου Οικουμενικός Ελληνισμός».

Στην επετειακή βραδιά θα παραστούν 1.000 προσκεκλημένοι, ενώ θα συμμετάσχουν και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταφέροντας το μήνυμα της εκδήλωσης και αναδεικνύοντας το έργο του «Μελάθρου».

Ιδιαίτερη θέση στην εκδήλωση έχει η κοινωνική διάσταση της δράσης. Μέρος των εσόδων της συναυλίας θα διατεθεί για την ενίσχυση ακριτικών σχολείων, με στόχο τη στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών κοινοτήτων σε περιοχές που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες.

Η στήριξη αφορά σχολεία στις Φιλιάτες Θεσπρωτίας, το Διδυμότειχο Έβρου, το Πολυκάρπιο Πέλλας, το Ποντισμένο Σερρών, το Θεοδωράκι Πέλλας, το Αγαθονήσι Δωδεκανήσων και την Οινόη Καστοριάς, καθώς και σχολικές μονάδες στους Νομούς Ιωαννίνων και Κιλκίς, στη Σαμοθράκη, στον Νομό Λέσβου, στον Νομό Σάμου, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη ακριτική περιοχή υπάρχει ανάγκη.

Με αυτή την πρωτοβουλία, η μουσική βραδιά αποκτά έναν ακόμη βαθύτερο συμβολισμό. Η συγκίνηση που γεννούν «Τα τραγούδια της ξενιτιάς» μετατρέπεται σε πράξη προσφοράς προς τα παιδιά της ελληνικής περιφέρειας και των ακριτικών περιοχών.

Για το «Μέλαθρον Οικουμενικός Ελληνισμός», η πρόσβαση στη γνώση και στην εκπαίδευση αποτελεί δικαίωμα κάθε παιδιού, ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο γεννήθηκε και μεγαλώνει.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το μήνυμα της δράσης:

«Το δικαίωμα για ίση μάθηση το έχουν όλα τα ελληνόπουλα και όχι μόνον οι μεγάλοι δήμοι και τα μεγάλα σχολεία.»

Η επετειακή εκδήλωση για τα 40 χρόνια του «Μέλαθρον Οικουμενικός Ελληνισμός» συνδέει έτσι τη μουσική και τον πολιτισμό με τη μνήμη, την προσφορά και την κοινωνική ευθύνη.

Μια βραδιά με πρωταγωνιστή το ελληνικό τραγούδι, με τη φωνή και τη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και των εκλεκτών συνεργατών του, αλλά και με έναν ξεκάθαρο σκοπό: να τιμηθούν όσοι έζησαν την ξενιτιά και, ταυτόχρονα, να στηριχθούν εκείνοι που αποτελούν το μέλλον της ελληνικής παιδείας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση του «Μέλαθρον Οικουμενικός Ελληνισμός» είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.gnl.gr, καθώς και στο κανάλι του στο YouTube GNL Ecumenical Hellenism Foundation.