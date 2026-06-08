Η Αγία Καλλιόπη αποτελεί μία από τις μάρτυρες της Χριστιανικής Εκκλησίας και τιμάται κάθε χρόνο στις 8 Ιουνίου. Την ημέρα αυτή εορτάζουν όσες φέρουν το όνομά της.

Έζησε κατά τον 3ο αιώνα μ.Χ., στα χρόνια της βασιλείας του αυτοκράτορα Δεκίου. Ξεχώριζε όχι μόνο για την εξαιρετική ομορφιά της, αλλά και για τις αρετές, την ευσέβεια και την πνευματική της καλλιέργεια. Είχε αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Χριστό και γι’ αυτό απέρριπτε κάθε πρόταση γάμου.

Κατά τη διάρκεια των σκληρών διωγμών εναντίον των χριστιανών που εξαπέλυσε ο Δέκιος, συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του τοπικού διοικητή. Εκείνος, εντυπωσιασμένος από την εμφάνιση και την προσωπικότητά της, επιχείρησε με κολακείες και υποσχέσεις να την πείσει να εγκαταλείψει τη χριστιανική της πίστη και να επιστρέψει στην ειδωλολατρία.

Η Καλλιόπη, όμως, παρέμεινε ακλόνητη στις πεποιθήσεις της και ομολόγησε με θάρρος την πίστη της στον Χριστό. Η στάση της προκάλεσε την οργή του άρχοντα, ο οποίος διέταξε να υποστεί σκληρά βασανιστήρια. Τελικά, η Αγία μαρτύρησε δια αποκεφαλισμού, παραμένοντας πιστή μέχρι τέλους στις χριστιανικές της αρχές.

Απολυτίκιο

Του Σωτήρος το κάλλος εκ ψυχής αγαπήσασα, καλλιπάρθενε κόρη, Καλλιόπη πανεύφημε, ηγώνισαι στερρώς υπέρ αυτού, και δόξης ηξιώθης θεϊκής, δια τούτο σου την μνήμην την ιεράν, τιμώμεν εκβοώντές σοι, δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω χορηγούντι δια σού, ημίν πταισμάτων άφεσιν.