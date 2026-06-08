Η ιαπωνική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι εργάζεται πάνω σε τρία νέα μοντέλα με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, τα οποία αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους έως το 2027, δίνοντας μια ανάσα στους φίλους της πιο παραδοσιακής οδήγησης.

Η ανακοίνωση έγινε στο περιθώριο του αγώνα Fuji 24 Hours στην Ιαπωνία, όπου στελέχη της Subaru αποκάλυψαν τα σχέδια της εταιρείας για το άμεσο μέλλον. Μάλιστα, δόθηκε στη δημοσιότητα και μια teaser εικόνα με τα τρία νέα μοντέλα καλυμμένα, η οποία ωστόσο αφήνει αρκετά περιθώρια για συμπεράσματα.

Έρχεται νέο WRX και hatchback;

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα τρία μοντέλα φαίνεται να περιλαμβάνουν μια νέα έκδοση του WRX sedan, μια ειδική έκδοση του BRZ και ένα ολοκαίνουργιο πεντάθυρο hatchback. Το συγκεκριμένο θα είναι ουσιαστικά η έκδοση παραγωγής του Performance-B STI Concept που είχε παρουσιαστεί πριν λίγο καιρό.

Η Subaru δεν αποκάλυψε ακόμη τεχνικά χαρακτηριστικά για τα νέα μοντέλα, ωστόσο ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από την Ιαπωνία κάνουν λόγο για χρήση του γνωστού υπερτροφοδοτούμενου boxer κινητήρα 2,4 λίτρων. Παράλληλα, τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν πως δεν θα υπάρχει κάποια μορφή υβριδικής υποβοήθησης, διατηρώντας τον παραδοσιακό χαρακτήρα των μοντέλων.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να γίνουν γνωστές τους επόμενους μήνες, όταν η ιαπωνική εταιρεία ανακοινώσει τα χρονοδιαγράμματα λανσαρίσματος και των τριών νέων προτάσεων. Τότε πιθανότατα θα διευκρινιστεί και αν τα συγκεκριμένα μοντέλα θα διατεθούν αποκλειστικά στην Ιαπωνία ή αν θα ακολουθήσει η διάθεσή τους και σε άλλες αγορές εκτός Ασίας.

Κόντρα στο ρεύμα της αγοράς

Τα χειροκίνητα κιβώτια μπορεί να αποτελούν πλέον μειοψηφία στην αγορά, όμως εξακολουθούν να έχουν φανατικούς υποστηρικτές, ιδιαίτερα στα σπορ μοντέλα. Για πολλούς οδηγούς, η αλλαγή σχέσεων παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της οδηγικής εμπειρίας, κάτι που δύσκολα μπορεί να αντικατασταθεί από οποιοδήποτε αυτόματο σύστημα. Αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, η Subaru θα είναι μία από τις ελάχιστες εταιρείες που όχι μόνο δεν εγκαταλείπουν το χειροκίνητο κιβώτιο, αλλά επενδύουν ενεργά στην εξέλιξή του, τη στιγμή που η υπόλοιπη βιομηχανία κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση.