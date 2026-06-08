Μια σημαντική αλλαγή στους νόμους οδικής ασφάλειας ετοιμάζει η πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία, καθώς προτείνει για πρώτη φορά τη θέσπιση συγκεκριμένου ορίου THC για οδηγούς που χρησιμοποιούν νόμιμα ιατρική κάνναβη.

Μέχρι σήμερα, οι οδηγοί που λάμβαναν συνταγογραφημένη φαρμακευτική κάνναβη μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωποι με τις ίδιες κυρώσεις που ισχύουν για οποιονδήποτε βρεθεί θετικός σε έλεγχο ναρκωτικών, ακόμη κι αν δεν παρουσίαζαν σημάδια επηρεασμένης οδήγησης.

Το νέο όριο THC

Η πρόταση της κυβέρνησης προβλέπει ότι οι κάτοχοι νόμιμης συνταγής φαρμακευτικής κάνναβης θα μπορούν να οδηγούν εφόσον η συγκέντρωση THC βρίσκεται κάτω από συγκεκριμένο όριο που θα επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το όριο θα οριστεί στα 50 νανογραμμάρια THC ανά χιλιοστόλιτρο σάλιου, αν και ορισμένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το τελικό όριο που εξετάζεται μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 100 ng/ml.

Η λογική πίσω από την αλλαγή είναι ότι η παρουσία μικρής ποσότητας THC δεν σημαίνει απαραίτητα πως ο οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια της ουσίας τη στιγμή του ελέγχου.

Πώς θα λειτουργεί το σύστημα

Οι οδηγοί που έχουν νόμιμη συνταγή θα πρέπει να εγγραφούν σε ειδικό μητρώο και να ολοκληρώσουν σχετική εκπαίδευση για την ασφαλή οδήγηση. Αν σε έλεγχο βρεθούν θετικοί, θα ισχύει αρχικά απαγόρευση οδήγησης για 24 ώρες μέχρι να εξεταστεί εργαστηριακά το δείγμα τους. Εάν το εργαστήριο δείξει ότι βρίσκονται κάτω από το επιτρεπόμενο όριο, δεν θα επιβάλλεται καμία ποινή. Αν όμως ξεπερνούν το όριο, θα ενεργοποιείται ένα σύστημα προειδοποιήσεων και κυρώσεων.

Δεν συμφωνούν όλοι

Η πρόταση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις. Υποστηρικτές της αλλαγής υποστηρίζουν ότι οι σημερινοί νόμοι τιμωρούν ανθρώπους που χρησιμοποιούν νόμιμα φαρμακευτική κάνναβη χωρίς να είναι επικίνδυνοι στο δρόμο. Από την άλλη πλευρά, αρκετοί ειδικοί στην οδική ασφάλεια και πολιτικοί της αντιπολίτευσης εκφράζουν ανησυχίες, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει ακόμη παγκόσμια συμφωνία για το ποιο επίπεδο THC αντιστοιχεί σε πραγματική επηρεασμένη οδήγηση, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με το αλκοόλ.

Μια αλλαγή που ίσως επηρεάσει και άλλες χώρες

Η Αυστραλία είναι από τις πρώτες χώρες που επιχειρούν να μεταβούν από το μοντέλο «μηδενικής ανοχής» σε ένα σύστημα με μετρήσιμο όριο THC. Αν το εγχείρημα αποδειχθεί επιτυχημένο, δεν αποκλείεται να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες αγορές που προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στη νομιμότητα της φαρμακευτικής κάνναβης και στην οδική ασφάλεια.