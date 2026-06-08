του Δημήτρη Διατσίδη

Είναι η 100ή νίκη σε Grand Prix για τον Marc Marquez #93, καθώς αυτός και ο Acosta μονομάχησαν σε μια συναρπαστική μάχη στην πίστα Balaton Park μετά από το πρώιμο δράμα για την Aprilia και πολλά ακόμη.

Giacomo Agostini, Valentino Rossi και τώρα Marc Marquez. Ένα βουνό ταλέντου, Οι τρεις οδηγοί στην ιστορία που έχουν τριψήφιο αριθμό νικών!. Ένα βουνό νικών (122+115+100) σε Grand Prix. Επιτέλους, μετά από άλλη μία μακρά επιστροφή από τραυματισμό, ο Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) κατέκτησε την 100ή του νίκη σε όλες τις κατηγορίες με μια καταπληκτική εμφάνιση στην πίστα Balaton Park. Ο εν ενεργεία Παγκόσμιος Πρωταθλητής ολοκλήρωσε το απόλυτο τριπλό του Σαββατοκύριακου με στιλ και, παρότι η διαφορά του από τον Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) στον τερματισμό ήταν άνετη, οι δύο Ισπανοί χάρισαν μια μαγευτική μάχη το απόγευμα της Κυριακής. Την 3η θέση κατέκτησε ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), ο οποίος ανέβηκε για 3ο συνεχόμενο Αγώνα στο 3ο σκαλί του βάθρου, ενώ τεράστιο δράμα εκτυλίχθηκε στη Στροφή 1 του πρώτου γύρου μεταξύ των πρωτοπόρων του πρωταθλήματος.

MARTIN, BEZ, DIGGIA, FERNANDEZ & ALDEGUER ΕΚΤΟΣ

Μπαίνοντας στη στενή Στροφή 1, ο Martin έχασε τον έλεγχο καθώς το μπροστινό μέρος της Aprilia του φάνηκε να μπλοκάρει στη ζώνη φρεναρίσματος. Ως αποτέλεσμα, πέντε αναβάτες βρέθηκαν στο έδαφος, ανάμεσά τους και ο αστέρας της Aprilia Racing και πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Bezzecchi.

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας ήταν ο πρώτος που παρασύρθηκε και στη συνέχεια ξεκίνησε το φαινόμενο ντόμινο, με τους Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team), Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) και Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) να μην μπορούν να αποφύγουν το ατύχημα. Και οι πέντε βρέθηκαν στο έδαφος στη Στροφή 1, με μόνο τον Di Giannantonio να καταφέρνει να σηκωθεί και να συνεχίσει.

Τόσο ο Martin όσο και ο Bezzecchi μεταφέρθηκαν στο ιατρικό κέντρο για εξετάσεις, αλλά ευτυχώς δεν διαπιστώθηκαν εμφανή κατάγματα. Όσον αφορά την ποινή, ο Martin τιμωρήθηκε με διπλή ποινή μεγαλύτερου γύρου για το επόμενο Grand Prix.

MM93 εναντίον PA37

Αφού βρέθηκε στην πρωτοπορία, ο Marquez δέχθηκε επίθεση στη Στροφή 5 του 2ου γύρου. Αυτό ακριβώς έπρεπε να κάνει ο Acosta, καθώς ο #37 πέρασε δυναμικά τον συμπατριώτη του και πήρε την πρωτοπορία στην Ουγγαρία. Λίγους γύρους αργότερα, ο Acosta είχε αυξήσει τη διαφορά του σε περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Ο Francesco Bagnaia #63 επωφελήθηκε από το χάος της Στροφής 1 και βρέθηκε σχετικά μόνος στην 3η θέση, ενώ ο Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) προηγούνταν ενός γκρουπ που βρισκόταν 2.6 δευτερόλεπτα πίσω από το βάθρο. Ο Αυστραλός είχε κοντά του τους Luca Marini (Honda HRC Castrol), Diogo Moreira (Pro Honda LCR), Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), Joan Mir (Honda HRC Castrol), Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) και Iker Lecuona (BK8 Gresini Racing MotoGP), ενώ είδαμε τους Bastianini και Mir να έρχονται σε επαφή στην έξοδο της Στροφής 1.

Ο Mir παραλίγο να πέσει δύο φορές και το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα ο Bastianini να δεχθεί ποινή μεγαλύτερου γύρου. Αυτό τον έριξε πίσω στην 11η θέση, ακριβώς πίσω από τον Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP).

Η αντεπίθεση του Marquez

Στην κορυφή, ο Marquez είχε βρει τον ρυθμό του. Το μεσαίο πίσω ελαστικό της Michelin είχε πλέον ζεσταθεί ιδανικά και η διαφορά μειώθηκε από το 1.6 δευτερόλεπτο στα 0.7 στην αρχή του 10ου γύρου. Μέχρι τον 13ο γύρο, η διαφορά είχε πέσει στα 0.3 δευτερόλεπτα μετά από συνεχόμενους ταχύτερους γύρους αγώνα. Στον 14ο γύρο ήταν μόλις 0.2 δευτερόλεπτα.

Και τότε άναψε η σπίθα.

Acosta εναντίον Marquez. Η μάχη που όλοι περιμέναμε.

Ο #93 επιτέθηκε στη Στροφή 9 και, παρότι πέρασε μπροστά στη Στροφή 10, ο Acosta βούτηξε από την εσωτερική και ξαναπήρε την πρωτοπορία.

Στη συνέχεια ο Marquez επιτέθηκε ξανά στη Στροφή 15. Ο Acosta κράτησε τη θέση του από την εξωτερική, που μετατράπηκε σε εσωτερική στη Στροφή 16, και σταμάτησε την προσπάθεια προσπέρασης του επτά φορές Παγκόσμιου Πρωταθλητή MotoGP.

Στον επόμενο γύρο, ο Marquez εξαπέλυσε νέα επίθεση στη Στροφή 9. Αυτή τη φορά, παρά την αντίσταση του Acosta, η προσπέραση ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Ο Marquez πήρε ξανά την πρωτοπορία στον 15ο γύρο και αμέσως άρχισε να χτίζει διαφορά ενός δευτερολέπτου.

Ο MM93 ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΓΚΑΖΙ

Μέχρι τον 20ό από τους 26 γύρους, η διαφορά είχε φτάσει στο 1.6 δευτερόλεπτο και στον ίδιο γύρο ο Marquez σημείωσε τον ταχύτερο γύρο του Αγώνα με 1:38.313, μισό δευτερόλεπτο ταχύτερος από τον Acosta. Ήταν ξεκάθαρο ότι διέθετε αρκετό ρυθμό για να φτάσει στην 100ή νίκη της καριέρας του σε Grand Prix.

Και έτσι ακριβώς έγινε.

Νίκη πριν από το Σαββατοκύριακο; «Καμία πιθανότητα», είχε πει ο Marc Marquez. Όμως το Balaton του χάρισε το απόλυτο τριπλό. Χωρίς νίκη από το Misano 2025. Μεγάλη αναμονή για την 100ή νίκη σε Grand Prix. Όχι πια.

Ο Marc Marquez κατέκτησε την πρώτη του νίκη της σεζόν, την 100ή νίκη της Ducati και έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους αντιπάλους του ότι ο εν ενεργεία Παγκόσμιος Πρωταθλητής επέστρεψε.

Ο Acosta δεν μπορούσε να κάνει περισσότερα. Μπορεί να μην πήρε τη νίκη, αλλά ήταν ο μοναδικός αναβάτης που κατάφερε να πλησιάσει τον Marquez στην Ουγγαρία, εξασφαλίζοντας πολύτιμους 20 βαθμούς στο πρωτάθλημα, τη στιγμή που οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές είτε δεν βαθμολογήθηκαν είτε πήραν ελάχιστους βαθμούς. Ο Bagnaia, με την 3η θέση, ανέβηκε για 3ο συνεχόμενο Αγώνα στο βάθρο.

ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ BALATON

Ο Ai Ogura έδειξε ξανά τον εξαιρετικό του ρυθμό στο τέλος του Αγώνα, προσπερνώντας τον Marini στους τελευταίους γύρους και κατακτώντας την 4η θέση, ενώ ο Ιταλός τερμάτισε 5ος, ισοφαρίζοντας το καλύτερο αποτέλεσμα της Honda HRC.

Η εξαιρετική φόρμα του Diogo Moreira συνεχίστηκε, με την 6η θέση να αποτελεί το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του στο MotoGP μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και ο Iker Lecuona στην 7η θέση. Αντικαθιστώντας τον τραυματία Alex Marquez, πέτυχε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Ο Jack Miller τερμάτισε 8ος, σημειώνοντας το πρώτο του πλασάρισμα στην πρώτη δεκάδα φέτος, ενώ οι Enea Bastianini – παρά τις δύο ποινές μεγαλύτερου γύρου – και Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα.

Η 11η θέση του Toprak Razgatlioglu αποτελεί το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του στο MotoGP μέχρι στιγμής, ενώ ο Fabio Di Giannantonio επέστρεψε μετά το ατύχημα της πρώτης στροφής και κατέκτησε την 12η θέση, συλλέγοντας βαθμούς που μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα σημαντικοί. Οι Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP), Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) και Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) ήταν οι τελευταίοι αναβάτες που βαθμολογήθηκαν στην Ουγγαρία.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΤΑΣΗ: BRNO

Επέστρεψε. Και καθώς το MotoGP κατευθύνεται προς το Brno για το Grand Prix Τσεχίας σε λίγες εβδομάδες, υπάρχουν πολλές ιστορίες που υπόσχονται νέο ενδιαφέρον. Ραντεβού εκεί για ακόμη περισσότερη ασταμάτητη δράση MotoGP.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα: Classificationbalaton