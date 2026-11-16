Το Άμστερνταμ άφησε πίσω του μια πληγή που δεν κλείνει εύκολα. Το βαρύ 7-0 από την Ολλανδία ήρθε να ταράξει τις ισορροπίες, να πληγώσει τον εγωισμό και να δοκιμάσει τις αντοχές της Εθνικής, όμως στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει χρόνος για παρατεταμένο πένθος. Ακόμη και αν αυτό το βαρύ σκορ θα πλανάται πάνω από τα κεφάλια των διεθνών σαν μια σκιά που δύσκολα θα απομακρύνεται από τη μνήμη, η Εθνική δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει δέσμια εκείνης της εφιαλτικής βραδιάς.

Απόψε στον Βόλο (21:45, ALPHA) , απέναντι στην Σερβία, καλείται να κοιτάξει ξανά μπροστά, να αναμετρηθεί με τις πληγές της και να αναζητήσει την απάντηση που έχει ανάγκη.

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