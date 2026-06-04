Η Βραζιλία βρίσκεται στις ΗΠΑ εν όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου και έχει στρατοπεδεύσει στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις προπόνησης των New York Red Bulls στο Μόρισταουν του Νιου Τζέρσεϊ.

Η αποστολή διαμένει στο ξενοδοχείο The Ridge και η Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία θα ελέγχει πλήρως ποιοι θα μπορούν να εισέρχονται και να αποχωρούν από το ξενοδοχείο. Το μέτρο εντάσσεται σε έναν αυστηρό εσωτερικό «κώδικα συμπεριφοράς» που καλούνται να τηρούν οι παίκτες της Βραζιλίας, όπως αποκάλυψε αρχικά η βραζιλιάνικη εφημερίδα O Globo.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι οικογένειες των ποδοσφαιριστών θα διαμένουν σε διαφορετικό ξενοδοχείο, ενώ οι περισσότερες δραστηριότητες της ομάδας θα πραγματοποιούνται μακριά από το κοινό. Παράλληλα, υπάρχουν και περιορισμοί στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί αν πρόκειται για πλήρη απαγόρευση.

Στο αγωνιστικό κομμάτι όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη (4/6) ο Νεϊμάρ δεν θα ταξιδέψει με την υπόλοιπη ομάδα στο Κλίβελαντ για το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, απέναντι στην Αίγυπτο το Σάββατο (6/6).

Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Βραζιλίας βρίσκεται εκτός δράσης από τα μέσα Μαΐου λόγω θλάσης δεύτερου βαθμού στη γάμπα, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε τον Κάρλο Αντσελότι να τον συμπεριλάβει στην τελική 26άδα για το Μουντιάλ.

Καθώς ετοιμάζεται για την τέταρτη συμμετοχή του σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Νεϊμάρ ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας και θεραπείας σε 24ωρη βάση στο Νιου Τζέρσεϊ, με τον χρόνο να πιέζει ενόψει της πρεμιέρας της Βραζιλίας απέναντι στο Μαρόκο στις 12 Ιουνίου.

Ο δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε την Τετάρτη (3/6) πως όχι μόνο ο Νεϊμάρ θα βρίσκεται στην αποστολή της Βραζιλίας, αλλά θα διατηρήσει και την ιστορική φανέλα με το Νο10, που έχουν φορέσει στο παρελθόν θρύλοι όπως ο Πελέ και ο Ροναλντίνιο. Ο Βινίσιους Τζούνιορ είχε φορέσει το Νο10 σε αγώνες της εθνικής όταν ο 34χρονος Νεϊμάρ απουσίαζε.

«Ο Βινίσιους Τζούνιορ ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να πάρει το Νο10, ίσως σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο», ανέφερε ο Ρομάνο. «Η απάντησή του τα είπε όλα για τη σχέση του Νεϊμάρ με τους συμπαίκτες του. Ο Βινίσιους απάντησε: “Καμία πιθανότητα. Το Νο10 ανήκει στον Νεϊμάρ Τζούνιορ”».