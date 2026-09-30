Σε ρυθμούς… Ρονάλντο κινήθηκε η συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο προπονητής της εθνικής Πορτογαλίας, Ζόρζε Ζεσούς, πριν από τον αγώνα με τη Δανία, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Nations League.

«Δεν είναι ότι έχω πρόβλημα να απαντήσω, αλλά το επίκεντρο είναι η Δανία. Φαίνεται λες και ήρθαμε εδώ για ένα φιλικό παιχνίδι χωρίς διακύβευμα. Αυτό είναι το κύριο μέλημα, τόσο για μένα όσο και για τους παίκτες μου. Είναι πιο σημαντικό από αυτό για το οποίο μιλάτε. Δεν υπήρξε κανένα περιστατικό. Εξήγησα ήδη την κατάσταση. Θα την εξηγήσω ξανά. Δεν έχω πρόβλημα να διαχειρίζομαι περιστατικά.

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