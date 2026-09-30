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Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς υπογράμμισε τη σημασία που έχει για την Εθνική ομάδα η αξιοποίηση του χρόνου, προκειμένου να δημιουργήσει μια ομάδα με προοπτική, αλλά και να επιστρέψει στις μεγάλες διοργανώσεις.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του μεγάλου αγώνα στην Τούμπα με την Ολλανδία (1/10, 21:45, Novasports Start, ALPHA)  για την 3η αγωνιστική της League A, αναφέρθηκε στις μεγάλες νίκες της Ελλάδας στο Nations League, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός, καθώς η διοργάνωση βρίσκεται ακόμη στην αρχή της.

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